Чего боится Путин: Маломуж раскрыл страхи диктатора перед 9 мая и не только

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Военное руководство России больше всего опасается стратегического поражения на фронте, которое может запустить процесс разрушения путинского режима. В случае обвала линии боевых действий ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина может быстро перейти к открытому недовольству. В таком сценарии Путин потерпит не только стратегическое, но и психологическое поражение — ведь он опасается Украины и ее потенциала.

Такое мнение высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, сообщает «24 Канал».

В частности, Маломуж объяснил волнения Путина накануне 9 мая.

«Системный провал на фронте может спровоцировать обострение внутренних процессов — и в окружении Путина, и в регионах, и в Москве. Поэтому он любым способом пытается держать фронт и демонстрировать Трампу и Си Цзиньпину, что наступает. Но Покровск, Купянск, Краматорск, Сумы — больше года недостижимы. Это системный провал. Вот почему он нервничает перед 9 мая — мы уже достаем«, — рассказал экс-руководитель СВР.

По его оценке, Украина уже накопила значительный арсенал дальнобойных ракет и беспилотников, и их массированный одновременный запуск во время парада мог бы представлять угрозу для Москвы. Именно поэтому, считает генерал, Путин пытается действовать через президента США Дональда Трампа, при этом публично демонстрируя уверенность, хотя сам факт таких обращений свидетельствует об обратном.

Маломуж также отмечает, что российский диктатор хотел бы использовать 9 мая для демонстрации победы, однако пока не имеет для этого оснований. В то же время, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский только «рассматривает вопрос» возможного перемирия, тогда как Путин вынужден обращаться с соответствующими просьбами.

«Ядерный шантаж не сработает. Трамп, несмотря на всю лояльность, четко дал понять по всем каналам — от СВР до ФСБ — что применение ядерного оружия недопустимо. То же самое — Великобритания, Франция, Китай и Индия. Если Путин решится, ответные удары по территории России не заставят себя ждать», — подчеркнул генерал.

Будет ли перемирие на 9 мая?

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина официально не получала никаких предложений о перемирии на 9 мая. Он предостерег, что подобные инициативы РФ могут быть лишь тактической ловушкой для безопасного проведения парада в Москве. Президент отметил, что Киев поддерживает реальное прекращение огня для гуманитарных целей, но призвал партнеров не ослаблять санкции, поскольку Кремль может использовать тему мира для снятия ограничений.

К слову, в ночь на 4 мая Москву атаковали беспилотники: один из них попал в жилой дом на улице Мосфильмовской, что в 6 км от Кремля. Мэр российской столицы Сергей Собянин подтвердил инцидент, заявив об отсутствии пострадавших, хотя очевидцы сообщали о мощном взрыве. Атака произошла менее чем за неделю до военного парада.

