Чего боятся США: Пионтковский объяснил, почему Вашингтон не поставит Путина на место

На Западе не готовы проливать крови и идти на риск, потому избегают прямого столкновения с РФ.

США могут победить Россию в войне за несколько дней, но не хотят ввязываться в боевые действия, ведь боятся даже малейших потерь среди своего населения.

Об этом заявил российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, передает Gordonua.com.

По его мнению, обе стороны – и Москва, и Запад – не заинтересованы в российских ударах по территории НАТО.

"Почему Москва не заинтересована – это понятно. Потому что после этого война закончится через несколько дней", – отметил оппозиционер и добавил, что россияне боятся войны с НАТО, поскольку понимают, что в таком случае они будут уничтожены.

Однако у США тоже есть свои страхи.

"А чего же боятся американцы? А потому что в этой войне в течение нескольких дней, в течение которых они россиян уничтожат, наверняка погибнет несколько сотен американских или НАТОвских военнослужащих. Да еще Путин, наверное, зах**начит по какому-то городу. Атомным оружием он не осмелится: умирать он не хочет... То есть погибнет в этой короткой войне с участием НАТО, который быстро все закончит — погибнет несколько сотен военнослужащих и несколько тысяч мирных. Для них это неприемлемый вред", — считает Пионтковский.

Также он вспомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад за эту войну платит деньгами, а украинцы – кровью, и если Украина не устоит, то Западу придется платить кровью.

"Нам очень понравилось, что они понимают то, что мы защищаем их. Но в этой же фразе звучало и другое значение: "Ребята, вот на нас напал Гитлер с ядерной бомбой. Он приказал нам собрать манатки. Нашлось 300 спартанцев – или 40 млн украинцев – сейчас нас защищают и платят своей кровью. Нам повезло. Давайте воспользуемся тем, что нам не придется проливать кровь". Это сознание Запада: они не готовы проливать кровь. Они не готовы идти на риск. И каждый раз перед тем, как дать новое оружие, они думают: "А не ударит ли Путин по нам ?" – объяснил российский оппозиционер.

Ранее Андрей Пионтковский рассказал о проблемах со здоровьем у Путина и Кадырова. По мнению Пионтковского, Путину нужна затяжная война без победы или поражения, ведь это позволит диктатору удержать свою власть.

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