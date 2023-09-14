"Чего, черт возьми, мы ждем?": Джонсон жестоко "прошелся" по Западу из-за задержки с оружием для Украины

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон подверг резкой критике правительство страны из-за его политики в отношении Украины и промедления с поставками оружия.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна должна срочно предоставить больше оружия, в котором нуждается Киев. Он не понимает, почему партнеры затягивают это.

Об этом Джонсон написал в колонке для журнала Spectator.

"Чего, черт возьми, мы ждем?", — спросил Джонсон у Запада.

В частности, экс-премьер-министр призвал Британию предоставить Украине гаубицы, больше крылатых ракет Storm Shadow и помочь беспилотным технологиям, "если мы можем".

"Все, что нам нужно, это стратегическое терпение и гораздо большее чувство срочности нашей программы военной помощи. Потребности Украины на поле боя меняются, и мы должны это признать. Приблизительно год назад мы волновались, предоставлять ли украинцам танки и бронемашины на абсурдном основании, что такая поддержка может быть "провокационной" для России", – написал Джонсон.

Он подчеркнул, что сейчас украинцам нужны переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), чтобы выбить российские вертолеты; нужны системы типа Patriot, чтобы защититься от нападения с воздуха; нужна лучшая дальнобойная артиллерия, чтобы уничтожить российские позиции.

"Украинцы хотят и нуждаются в ATACM, ракетных системах большой дальности, которые до сих пор не передают США, и им нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной", — подчеркнул Джонсон.

Он вспомнил, как президент Зеленский сказал ему, что Украине нужно только 200 более сложных баллистических систем, таких как ATACM, а в США есть тысячи таких.

"Зачем держать их замороженными? Какой другой цели они могли бы служить, чтобы лучше обеспечить долгосрочную безопасность Запада, в частности Соединенных Штатов?" – спросил Джонсон.

Он подчеркнул, что украинцы хотят не теплых слов, а "оружия, чтобы довести дело до конца", и потому он не понимает, почему Запад медлит.

"Почему мы всегда так медленны? Как мы можем посмотреть этим людям в глаза и объяснить задержку? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же сегодня", — говорит Джонсон.

Политик обратился не только к самой Британии, но и к США и другим западным странам.

"Если Путин победит – и все, что ему нужно сделать, чтобы заявить о победе, – это удержаться по крайней мере на куске территории, которую он захватил с 24 февраля 2022 года, – ужасное известие облетит мир: что это был момент, когда демократии пообещали противостоять автократиям, и провалили это. История Украины будет об украинском войске с львиным сердцем, которое предал Запад", — написал Джонсон.

Военная помощь от Запада: последние новости

В начале сентября появилась информация, что в ближайшие недели Украина получит боеприпасы с обедненным ураном от США. Они могут быть переданы вместе с первой партией американских танков Abrams.

Со временем Соединенные Штаты подтвердили передачу Украине таких боеприпасов и выразили уверенность, что украинцы будут использовать их ответственно.

Кроме того, СМИ сообщают, что администрация президента США Джо Байдена, вероятно, пришлет Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS) для помощи в борьбе против российского вторжения на ее территорию.

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