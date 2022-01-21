"Чего хочет Путин?": Блинкен рассказал, о чем спрашивал Лаврова на встрече, и какой получил ответ

"Чего хочет Путин?": Блинкен рассказал, о чем спрашивал Лаврова на встрече, и какой получил ответ

Из-за агрессии РФ НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе, констатировал Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым попросил его объяснить точку зрения РФ, какие шаги ее руководство предприняло, и как они идут на пользу стратегическим интересам страны и безопасности.

Об этом Блинкен рассказал на брифинге.

"Сегодня были важны переговоры для дипломатического разрешения ситуации вокруг Украины. Но сейчас "мяч на поле России", – сказал Блинкен.

По его словам, во время переговоров с Лавровым он сказал ему, что Россия "усугубляет ситуацию" и из-за ее агрессии "НАТО приходится увеличивать свое присутствие в Европе".

"То, что вы (Россия – ред.) сделали за предыдущие годы только ухудшило то, что вы говорить не хотите. К 2014 году, к оккупации Донбасса в Украине рейтинг хорошего отношения к РФ был 70%, а сейчас – 25%", – сказал Блинкен, которого цитирует "РБК-Украина".

Секретарь госдепартамента подчеркнул, что если со стороны России будут новые агрессивные шаги против Украины, это обострит те вопросы, которые беспокоят российские власти.

"Я надеюсь, что Лавров и Путин об этом подумают", – высказался Блинкен.

На уточняющий вопрос, "чего хочет Путин", Лавров, по словам Блинкена, ответил: "Это нужно спросить у Путина. Он сам знает ответ на этот вопрос".

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия сейчас стоит перед выбором.

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