Чего на самом деле хочет Путин: Sky News о "примирительном" комментарии диктатора о плане США

Российский диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин впервые прокомментировал мирное предложение США по завершению войны в Украине. Сначала он применил примирительный тон, а затем вернулся к привычным ультиматумам.

Выступление диктатора анализирует Sky News.

В издании отмечают, что в начале его пресс-конференции было много примирительных высказываний, которые имели целью продемонстрировать готовность достичь соглашения.

Среди прочего Путин сказал, что план Дональда Трампа может обеспечить «основу для будущих сделок». Россия готова к «серьезным» обсуждениям. Он даже выразил готовность обсудить вопрос о европейской безопасности.

Но «обсудить» не означает «согласиться», и это точно не означает «компромисс».

И когда вопросы становились более конкретными, а внимание сосредотачивалось на разных сложных моментах мирного соглашения, язык кремлевского диктатора становился более жестким, раскрывая знакомую тему.

Относительно спорного вопроса — территории, он назвал признание так называемого «российского суверенитета» над Крымом и Донбассом «ключевым моментом» переговоров с США.

Этот пункт был одним из предложений, которые сделали первоначальный мирный план из 28 пунктов таким неприемлемым для Украины.

Путин предостерег Киев и его европейских союзников по поводу их требований по прекращению огня, заявив: «Украинские войска должны вывести свои войска с территорий, которые они содержат, и тогда боевые действия прекратятся. Если они не пойдут, то мы добьемся этого вооруженным путем».

В Sky News отмечают, что такие высказывания не похожи на язык человека, стремящегося к миру. Это похоже на язык человека, который не остановится, пока не получит того, чего хочет. Человека, чьи основные требования остаются неизменными.

Поэтому на поле боя или за столом переговоров Россия все еще стремится к победе, считают журналисты.

Путин также повторил давние беспокойства по поводу легитимности президентства Владимира Зеленского, утверждая, что это означает, что юридически обязывающее соглашение с Украиной в нынешнем состоянии невозможно.

Это подозрительно звучало как очередное шествие Москвы, которое тянет время. Мол, Россия не виновата в отсутствии мирного плана

Итак, когда на следующей неделе посланец США Стив Уиткофф посетит Москву для переговоров в Кремле, маловероятно, что он уйдет оттуда, безусловно, с согласия на последний мирный план Америки, предположили в издании.