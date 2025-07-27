Чего не знал Путин перед вторжением в Украину: обозреватель Atlantic назвала ошибку диктатора

Президент РФ Владимир Путин / © Associated Press

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Российский президент Владимир Путин в начале полномасштабного вторжения недооценил украинцев, поскольку очень мало знает о современной Украине.

Такое мнение высказала обозреватель американского журнала The Atlantic Энн Эпплбаум в интервью DW.

По ее словам, кремлевский диктатор не понимал, что украинская национальная идентичность является реальной.

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Журналистка отметила, что Путин не имел никаких контактов с современными украинцами, поэтому представлял их такими, какими знал из советского прошлого — как украинских коммунистов, с которыми он, возможно, встречался 30 лет назад.

Кроме того, по ее мнению, российский президент ошибся, когда считал, что украинское правительство не будет иметь поддержки.

«Украинцы будут сопротивляться, пока смогут. В том числе будут вести партизанскую войну, даже если Киев падет», — сказала Эпплбаум.

Также журналистка отметила, что Путин, вероятно, недооценил способность и готовность Европы и США помогать Украине. И силу идей, которые мотивируют по крайней мере часть Запада и западных лидеров.

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По мнению Эпплбаум, это не только демократия, но и единство и целостность.

Напомним, 27 июля в Санкт-Петербурге российский президент Владимир Путин вышел из своего лимузина и в окружении охраны подошел к людям на улице. Такие походы в народ обычно происходят в кризисные моменты правления кремлевского диктатора.