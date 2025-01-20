Чего ожидают Путин и Трамп от предстоящей встречи: Портников объяснил

Президенту РФ Владимиру Путину встреча с новым лидером США Дональдом Трампом нужна для встречи. Как в свое время это было необходимо главе КНДР Ким Чен Ину.

Об этом сказал журналист Виталий Портников.

Трамп, очевидно, хотел бы результативную встречу. Встречи, после которой можно будет объявить о начале процесса прекращения российско-украинской войны.

"Что над головами украинцев не летают ракеты и беспилотники врага. Что Украина может надеяться на мирное развитие в течение, по крайней мере, тех лет, пока Трамп будет в Белом доме", — отметил Портников.

Но какие инструменты есть у президента США убедить президента РФ в том, что он должен пойти на компромисс, мы не знаем. Также неизвестно, готов ли американский лидер к действенным гарантиям безопасности для Украины, которые сделали бы невозможным возобновление российско-украинского конфликта в ближайшие годы – даже после того, как Трамп завершит свою вторую каденцию.

Ранее говорилось, что избранный президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после того, как он примет присягу, с целью разговора обсудить личную встречу в ближайшие месяцы, чтобы попытаться положить конец войне в Украине.

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