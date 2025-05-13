Сергей Рябков / © Associated Press

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ключевыми темами на возможных переговорах в Стамбуле 15 мая станут «вопросы урегулирования» и «реалии на местах».

Об этом он сказал в комментарии пропагандистским РосСМИ.

Рябков повторил традиционные кремлевские тезисы о так называемой «денацификации киевского режима» и отметил необходимость признания незаконной аннексии украинских территорий.

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«Тематика остается той же… В первую очередь, обращаясь к первопричинам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые сложились на местах за последнее время, включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации», — заявил дипломат.

Российская сторона неоднократно заявляла, что без учета ее условий никакое урегулирование невозможно.

Европейский Союз ожидает, что диктатор РФ Владимир Путин будет готов встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским 15 мая в Стамбуле.

Однако, по информации источника Gulagu.net, президент РФ Владимир Путин пока не планирует лететь на переговоры в Стамбул. К визиту готовятся глава МИД Сергей Лавров и советник диктатора Юрий Ушаков.

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