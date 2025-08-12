Чего Путин действительно хочет от Украины: в ОПУ объяснили

Советник ОПУ Михаил Подоляк / © Getty Images

Присоединение территорий не является конечной целью Путина. Он не согласен с самим существованием Украины.

Об этом написал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Россия стремится к уничтожению Украины

Как пишет Подоляк, президент РФ стремится лишить Украину армии, внешней политики, права голоса в собственном доме.

«Должны стать невнятным русифицированным придатком империи. Поэтому разговоры о „минимальных требованиях Москвы“ бессмысленны — существуют только максимальные», — подчеркнул он.

Он отмечает, что Кремль «питается войной» и не остановится до стратегического поражения, когда агрессия станет для РФ непосильной.

«Любые другие варианты перемирия будут означать паузу на российских условиях. Это уничтожит международное право. Мир получит сигнал: за меньшее преступление наказываются санкциями, за большее — санкции снимают. Глобальная система безопасности разрушится, а война станет универсальным способом разрешения споров», — отметил Подоляк.

Единственный путь к установившемуся миру, акцентирует советник ОПУ, сделать так, чтобы Кремль боялся даже думать о новой агрессии.

Ранее Подоляк ответил, что хорошего Янукович сделал для Украины.

«Он своевременно скрылся. Это хорошо. Потому что россияне могли использовать его иначе. То есть интуитивно он правильно понял, что лучше бежать сегодня, чтобы не быть ликвидированным завтра, чтобы начать войну послезавтра», — объяснил советник Офиса.

Подоляк подчеркнул, что Янукович был несопоставим тому уровню, на котором он случайно оказался.