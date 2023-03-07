Чего Путин хочет от Украины и как "лопнул пузырь" его тайных планов: аналитик объяснил

Кремль действительно верил в сценарий "распада НАТО", но его можно рассматривать в категории "политическая фантастика". После полномасштабного нападения на Украину Путин столкнулся с реальностью и его "пузырь лопнул".

Об этом заявил Роберт Пщель, бывший директор Информационного бюро НАТО в Москве, в разговоре с Onet.

"Желания – это одно, реальность – другое. Идеи и убеждения Путина не имеют ничего общего с реальностью. Можно сказать, что действия Путина способствовали сплочению Альянса", — высказался специалист, занимавший годами должность директора Информационного офиса НАТО в Москве.

Аналитик также отмечает, что война в Украине не ослабила НАТО, а наоборот значительно укрепила Альянс – в скором времени к нему должны присоединиться еще Финляндия и Швеция.

Он объяснил, что полный контроль ситуации в РФ позволил Путину поверить в свою силу. Эксперт указал, что Путин "очень долго находится у власти, а российское общество не проявляет особой оппозиционности, поэтому ему сходит практически все с рук".

"Он и его окружение нажили огромные богатства. Очевидно, чего хочет Путин... Для него самым страшным был распад Советского Союза", — отмечает Пщель .

В то же время Роберт Пщель отмечает, что "Россия при всем своем потенциале достаточно слаба экономически", а после полномасштабного вторжения еще и развеялся миф "о могущественной стране" и "второй армии мира".

"Столкнувшись с реальностью, когда Путин начал вторжение, этот пузырь лопнул. Миф о силе российской армии развеялся. Путин увидел, что демократические структуры на Западе не так слабы, как он предполагал", — сказал бывший директор НАТО в Москве.

Пщёль не сомневается, что Россия остается все более изолированной на международной арене, а угроза ядерного удара является доказательством слабости, а не силы Путина.

"Есть надежда, что люди в окружении Путина рано или поздно придут к выводу, что эта война — несчастье для России. За людей, отправленных тысячами на убой, но и за так называемые российские элиты – вот ответ", — сказал он.

Напомним, российский правозащитник Марк Фейгин объяснил, что Путин, желавший захватить Украину "за три дня", привел войну на территорию России. Поэтому в Кремле задумываются над тем, что будет после диктатора.

Как сообщал политолог Николай Давыдюк, Владимир Путин шантажирует мир распадом России. Но именно это и ждет страну-агрессорку после проигрыша в войне.

Читайте также: