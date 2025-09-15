Чего Трамп не понимает о войне в Украине: ответ эксперта

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не понимает, кто является настоящим злом и агрессором. Он не понимает реалий, потому что не хочет посетить Украину.

Об этом заявил представитель Украинского Конгрессового Комитета Америки Андрей Добрянский в эфире телеканала «КИЕВ24».

Он отметил, что президент США не осознает реальную ситуацию.

Реклама

«У Трампа есть соболезнования, что солдаты нашего врага гибнут. Он включается на том же уровне, как тогда, когда говорит о наших умирающих героях. Есть недоразумение, потому что он не хочет посетить Украину», — объяснил эксперт.

Трамп ищет разные причины, чтобы не вводить санкции против России.

«У него есть понимание, что не может убедить Путина. Любые акции — это не будут победы. Никто его не будет хвалить, ничего из этого не выйдет, по его мнению. Он предпочитает атаковать лодки в море у Америки, вводить санкции вводить против союзных стран. Но против России и Китая он молчит», — завершил Добрянский.

Напомним, Келлог рассказал Трампу о войне в Украине.

Реклама

Так, спецпредставитель Трампа Кит Келлог констатировал, что Россия действительно не побеждает на поле боя. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог на конференции в Киеве. Эти же слова он передал американскому лидеру.

«Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: „Господин президент, не слушайте только меня. Ваш глава Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит у автомобиля. Пригласите его, спросите его. Он ваш главный военный советник“, — сказал он.