Чего Украине ждать от июльского саммита НАТО: Столтенберг рассказал детали

По словам генсека НАТО, члены Альянса на саммите в Вильнюсе должны подтвердить свою политическую, военную и практическую поддержку Украины.

На июльском саммите НАТО Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.

Об этом во время выступления в рамках Копенгагенского саммита демократии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

По словам генсека НАТО, члены Альянса на саммите в Вильнюсе должны подтвердить свою политическую, военную и практическую поддержку Украины. Он подчеркнул, что союзники в июле должны "отправить очень четкий месседж поддержки Украины".

"Что касается членства, то я ожидаю от союзников по НАТО, что они скажут: Украина станет членом НАТО, о чем уже несколько раз говорилось", — отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, Украина должна самостоятельно выбирать свое будущее, Москва никак не должна влиять на решение о членстве Украины в Альянсе. Он добавил, что дверь в НАТО "остается открытой".

Какие ожидания

Генсек НАТО подчеркнул, что от июльского саммита НАТО он ожидает утверждения многоцелевой программы поддержки Украины, где работа будет вестись над тем, как Украине помочь перейти из доктрины стандартов советской эпохи к стандартам НАТО, что поможет в будущем в обретении Украиной членства в Альянсе.

Касаясь вопроса гарантий безопасности для Украины на саммите НАТО, Столтенберг подчеркнул, что по этому поводу продолжаются консультации между союзниками перед саммитом. Впрочем, он отметил, что все согласны: нужно оказывать военную помощь Украине для победы в войне. Генсек НАТО напомнил, что союзники по НАТО оказали Украине помощь более чем на 150 млрд евро, а новые пакеты военной помощи недавно объявили Германия и США.

Должна быть утверждена новая программа для отпугивания агрессора

Столтенберг отметил, что саммит НАТО будет проходить в критический момент безопасности. Поэтому союзники должны показать, что НАТО является самым сильным и успешным альянсом в истории, и он будет оставаться объединенным. По его словам, в ходе саммита должна быть утверждена новая программа для последующего отпугивания агрессора. Он добавил, что в условиях поддержки Альянсом Украины следует избежать распространения войны за пределы Украины.

Генсек НАТО также отметил, что на саммит будут приглашены страны Азиатско-Тихоокеанского региона — Япония, Южная Корея и Австралия — чтобы продемонстрировать свое партнерство с ними.

Отметим, саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина обязательно должна стать членом НАТО и альтернативы этому пути нет. Он также озвучил надежду Украины на решения, которые будут приниматься на Вильнюсском саммите. Всего они включают 7 пунктов.

Кроме того, глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что без Украины НАТО не будет столь сильным. По его словам, многие страны-члены НАТО сегодня говорят публично и осознают, что Украина в состоянии, когда станет членом НАТО, построить новую линию безопасности от Балтийского до Черного моря.

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