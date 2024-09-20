Чего Зеленский ожидает от встречи с Трампом: президент сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе планирует посетить США, где он примет участие в Генеральной Ассамблее ООН. В ходе этого визита в Соединенные Штаты должны состояться несколько важных встреч, в том числе и с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Чего Зеленский ожидает от встречи с Трампом, он рассказал на совместной конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве в пятницу, 20 сентября.

Президент отметил, что он хочет понять позицию лидера республиканцев по поводу завершения войны в Украине.

"Конечно я буду общаться, если будет у нас встреча. Думаю, что будет. Насчет Дональда Трампа, конечно, я хочу понять, как он это [окончание войны – ред.] видит", – сказал президент.

Владимир Зеленский также рассказал, что будет, если США не поддержат украинский план завершения войны, и есть ли у Киева "план Б".

"А мы уже в "плане Б". Мы в нем живем и боремся. У нас никогда не было "А", потому что план А был — не допустить полномасштабное вторжение, план А был — усилить Украину оружием и превентивно санкционировать Российскую Федерацию, что она боялась даже мысли о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане и в нем существуем и живем", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, мирный план президента Украины Владимира Зеленского содержит четыре ключевых направления: дипломатическое и военное принуждение РФ к миру, а также политическую и экономическую составляющие. В то же время мирный план Украины ни в коем случае не предусматривает таких "полумер", как заморозка конфликта.

Читайте также: