Чего ждать от телефонного разговора Трампа и Путина: стороны высказали свою позицию

Сторонники жесткой линии Кремля призывают к разделу Украины, а Трамп угрожает новыми санкциями, если Путин не сядет за стол переговоров.

В скором времени ожидается телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В настоящее время обе стороны отстаивают свои позиции.

Об этом пишет The Washington Post.

В Москве ожидают, что Трамп в ближайшие дни свяжется с Путиным, однако российские чиновники заняли жесткую позицию по войне в Украине. Они снижают ожидания возможности значительного прорыва в отношениях между США и Россией.

"Будет только хуже"

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На фоне военных успехов России и предположений, что Трамп может сократить военную помощь Украине, в Москве растет уверенность, что можно будет захватить больше украинской территории и принудить Киев к уступкам.

"Весной условия для прекращения войны еще не созрели, – сказал Сергей Марков, прокремлевский аналитик. – Но к осени, пока Трамп сократит финансирование и пока российская армия достигнет дальнейшего прогресса, возможно, к тому времени будут лучшие политические условия".

Сам Трамп выступает за скорейшее завершение войны. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он заявил: "Наши усилия по обеспечению мирного урегулирования между Россией и Украиной сейчас надеюсь продолжаются. Очень важно это сделать".

Ранее Дональд Трамп предупреждал через Truth Social о введении "высоких уровней налогов, тарифов и санкций на все, что продается Россией Соединенным Штатам", если Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

"Я сделаю России, чья экономика приходит в упадок, и президенту Путину очень большую услугу. Рассчитайтесь сейчас и остановите эту бессмысленную войну! Будет только хуже", – добавил он.

Что говорят в Кремле

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва видит возможность договориться с администрацией Трампа. Однако, по словам экспертов, такие договоренности предусматривают кардинальные изменения в европейской безопасности, включая нейтральный статус Украины и отказ НАТО от инфраструктуры у восточных границ. Помощник Кремля Юрий Ушаков заявил, что мир должен быть "длительным и базироваться на уважении наших объективных интересов".

Некоторые российские чиновники, такие как Николай Патрушев даже прогнозируют распад Украины и Молдовы. "Для Патрушева нет другого пути, кроме как Украина становится нам дружеской: они капитулируют и принимают все наши требования – или они разваливаются", – отметила аналитика Татьяна Станова.

Дмитрий Тренин в своих статьях для прокремлевского издания "Профиль" утверждает, что капитуляция Киева неприемлема для Запада, поэтому бои будут продолжаться. "Для Москвы все меньше, чем полная победа означает поражение, и такой результат просто не вариант", — писал он.

В то же время многие в Москве рассматривают Трампа как нестандартного политика, от которого можно ожидать сюрпризов. Некоторые надеются, что он сократит военную помощь Украине, а его администрация может способствовать сближению с Россией.

Несмотря на это, скептицизм остается. "Они не ищут переговоры ради переговоров. В Вашингтоне, на Западе ищут понимание того, что Украина проиграла войну", – сказала Станова.

Основной риск для Путина заключается в том, что Трамп может усилить экономическое давление, например из-за снижения цен на нефть или новых санкций. В своих заявлениях Трамп отмечал: "Он должен заключить соглашение. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая соглашения".

В Москве надеются, что запланированный телефонный разговор откроет возможности для диалога, однако компромисс по Украине остается маловероятным.

Напомним, Трамп ответил, как будет действовать, если Путин не завершит войну в Украине.

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