Чего ждать Украине от нового президента Польши Навроцкого: посол ответил

Кароль Навроцкий. / © Associated Press

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Новый президент Польши Кароль Навроцкий 6 августа примет присягу. Ожидается, что после инаугурации состоится отладка непосредственной коммуникации между Украиной и новым польским руководством.

Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднарь в интервью РБК-Украина.

Дипломат убежден, что "с президентом Навроцким нужно налаживать контакты". Боднарь отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский уже поздравил Навроцкого с победой, как в социальных сетях, так и через официальное письменное обращение.

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"Ожидаем, что польская сторона будет открыта для конструктивного диалога, который поможет нам в развитии стратегического партнерства, а также в решении проблемных вопросов", - говорит дипломат.

По его словам, в своей публичной риторике Навроцкий уделяет большое внимание исторической памяти. В то же время он отмечает важность тем, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией Украины.

"Хорошо известно, что в государственном интересе Польши - чтобы Украина была с западным блоком. Украина сейчас защищает Европу, в том числе Польшу, от российской агрессии", - отмечает посол.

В свою очередь, Киев надеется на предметный диалог с Варшавой.

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"Мы надеемся, что в дальнейшем диалоге мы будем говорить о конкретных вещах, развеивать определенные мифы и проблемы, которые использовались в политическом дискурсе, а также находить точки соприкосновения, которые помогали бы иметь общую повестку дня и решать проблемы в духе конструктивного диалога, а не через медиа", - высказался.

Напомним, в июне в Польше прошел второй тур выборов. Президентом страны стал Кароль Навроцкий – кандидат от правоконсервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Политик получил 51,09% голосов избирателей.

Навроцкий известен тем, что выступил против вступления Украины и обязался не отправлять туда польские войска. По его словам, мол, вступление Украины в НАТО "бессмысленно и поставит Альянс в прямой конфликт с Россией".

Кроме того, недавно он обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой масштабировать процесс эксгумации жертв Волынской трагедии. Ведь, говорит Навроцкий, вопрос Волынской трагедии остается одной из сложных тем в отношениях между Польшей и Украиной.

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