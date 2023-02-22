Чего ждать Украине и Западу после угроз Путина: эксперты проанализировали выступление президента РФ

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию пригрозил Украине оккупацией новых территорий, а Западу – глобальным противостоянием. Кроме того, глава Кремля объявил о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и заявил о подготовке ядерных испытаний.

Чего ожидать от России после громкой речи Путина, являются ли реальными угрозы кремлевского диктатора — ТСН.ua собрал ключевые мнения и комментарии о выступлении президента РФ.

Путин готовит россиян к затяжной войне?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя обращение Путина, заявил, что Россия "готовится к новому наступлению".

"Это президент Путин начал эту имперскую захватническую войну. Это Путин продолжает эскалацию. Прошел год после того, как он начал вторжение, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. Напротив, как он сегодня ясно дал понять, он готовится к новой войне", – сказал Столтенберг.

Комментируя обострение на востоке Украины, генсек НАТО отметил, что пока трудно сказать — идет ли речь о большом весеннем наступлении РФ или это просто своеобразная прелюдия к нему.

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) пришли к выводу, что Путин создает информационные предпосылки для затяжной войны в Украине, не определяя "конкретные временные рамки и представляя войну как экзистенциальную для россиян".

"Речь Путина, в частности, возобновила несколько давних российских информационных операций по оправданию войны и не представила никаких изменений в российском риторическом позиционировании насчет войны. Он мог бы использовать это событие, чтобы сформулировать новые цели и средства их достижения. Например, объявить очередную официальную волну частичной мобилизации, переопределить "специальную военную операцию" как официальную войну или принять дополнительные меры для мобилизации российской оборонно-промышленной базы более конкретным образом", — подчеркнули аналитики.

В свою очередь, разведка Великобритании, проанализировав речь российского лидера, пришла к выводу, что Путин сохраняет привычный воинственный тон, но не озвучивает никаких практических шагов, которые помогли бы вывести РФ из тупика на поле боя.

"Путин продолжает вести противоречивый рассказ об экзистенциальной борьбе, настаивая на том, что в России все хорошо и все идет по плану. Это делает оба сообщения неэффективными", — говорится в сообщении.

Угроза ракетных ударов

Кремль может "подкрепить" послание Путина массированным ракетным ударом по Украине на годовщину полномасштабного вторжения.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

По его словам, обращение Путина к Федеральному собранию было чрезвычайно хилым и безэмоциональным. Поэтому на этом фоне и на фоне постоянных неудач России нужно демонстрировать хоть какие-то успехи.

"Жалкое зрелище. Как и последние обращения Путина на разных форматах. Исключать нанесение ударов на 23-24 февраля мы не можем. Хоть Россия и имеет критически низкий запас ракет, но военно-политическому руководству оккупантов нужно демонстрировать хоть какие-то достижения за год полномасштабной войны", – отметил Вениславский.

Ядерный шантаж Кремля

Заявление Путина о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях является блефом, поскольку Кремль уже неоднократно нарушал это соглашение. Такое мнение высказал в эфире канала "Freeдом" российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

"О прекращении этого договора – это единственная конкретика, которую Путин произнес на протяжении всей речи. Но смысла в этом заявлении было немного. Этот договор Путин со своей стороны неоднократно нарушал. Все его многочисленные заявления, показы мультфильмов о том, как российские ракеты уничтожают штат Флорида, многочисленные рассказы о новых видах ядерного оружия, все эти "Сарматы", "Посейдоны" постоянно присутствовали в его выступлениях и выступлениях его пропагандистов. В третьем Договоре об ограничении наступательных вооружений десять глав, и все десять уже нарушались Россией, не допускались на территорию России американские инспекции", – отметил журналист.

По словам Яковенко, прекращение этого договора ничего существенно не меняет:

"Если прекращение этого договора означает, что Путин собирается шантажировать ядерным ударом Запад, он это делает постоянно. Единственная конкретика, которая была в его речи, является блефом".

Политик и дипломат Роман Безсмертный в интервью ТСН.ua также отметил, что переоценивать ядерные угрозы Путину не стоит.

"Все эти "стратегические вооружения-1, 2, 3" — там и так никто не знает, что из них действует, а что нет. Финальные из них заключались в Союзе, который разрушался, часть Ельцин подписывал. В каком состоянии они на сегодняшнем день? Это обеспечивалось через телефонные диалоги между двумя кабинетами – в Вашингтоне и Москве. С моей точки зрения, все там соответствовало принципу технической способности использования этих единиц. Они исходили из эксплуатации, их уничтожали, производство не проводилось, потому что все понимали, что этого барахла некуда девать. Приостановка означает возобновление выпуска с точки зрения нынешних потребностей. Эти потребности минимальны на сегодняшний день", — отметил украинский дипломат.

По его мнению, данная тема "не дает ответа на глобальный конфликт".

"Даже такой сошедший с ума фюрер как Путин понимает, что это выстрел себе в ногу", — добавил Безсмертный.

"Дедушка Путин сдулся"

Военный эксперт Олег Жданов в своем блоге выразил мнение, что речь Путина подтверждает его недееспособность и свидетельствует о развале России.

"Речь Путина подтвердила, что дедушка сдулся очень сильно. Я ждал гораздо большего. По некоторой информации, даже Китай остался недоволен позицией Путина, что он не принимает радикальных решений. Он пытается все спустить на тормозах. Путину почетную грамоту надо будет вручить – такого врага Российской Федерации я еще не видел. Он идет по пути Горбачева. Горбачев отпустил вожжи, снял все ограничения и тормоза, Советский Союз в итоге развалился. То же сегодня делает Путин. Как он разваливает РФ — надо поучиться, историки будут писать об этом книги", — заявил Жданов.

По его словам, на речь Путина многие возлагали надежды — "что он соберется, какие-то решения примет, объявит конкретные шаги".

"А он рассказывал – нас все обижают, не понимают, никто не слышит, вокруг враги, все хотят уничтожить Россию. Ты – президент, расскажи, что ты сделаешь? Мы прекратим участие в договоре, но если американцы первыми его нарушат", — отметил эксперт.