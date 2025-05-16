Чего ждать Украине после переговоров в Стамбуле: историк представил возможный сценарий

Судьба Украины зависит от того, какие шаги сделают Трамп и Путин после переговоров в Стамбуле

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После крушения надежд, которые весь мир возлагал на переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, захочет ли президент США продолжать поддерживать Украину и поверит ли кремлевский диктатор Владимир Путин, что он не дождется, чтобы Вашингтон оставил Киев без своей защиты.

Об этом говорится в статье британского историка и журналиста Макса Гастингса для Bloomberg.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с Путиным в Стамбуле, но в последний момент российский президент отправил в Турцию «делегацию кремлевских марионеток». А затем и Трамп заявил, что не приедет в Стамбул. И теперь весь мир ждет следующего шага американского лидера — ужесточит ли он санкции против России или прекратит поддержку Украины, отмечает Гастингс.

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Еще до начала переговоров в Стамбуле Трамп заявил, что «прорыва» никто не ждет, добавив, что завершение войны станет возможным только после его личной встречи с кремлевским диктатором.

«Если такая встреча действительно состоится, то из-за своего огромного самомнения президент США вполне может согласиться на что угодно. Отдать все [что захочет Путин — ред.], чтобы иметь возможность объявить о заключении сделки», — пишет Гастингс.

Историк также уверен, что прекращение военной помощи США Украине — это лишь вопрос времени. И когда поставки оружия прекратятся, Украине хватит запасов месяца на четыре, а Европа не сможет восполнить образовавшийся дефицит боеприпасов.

В такой ситуации не удивительно, что Путин не собирается заканчивать войну, так как уверен, что у него «все карты на руках». При этом США не только не усиливают давление на Россию, а даже по-тихому смягчили экономические санкции против российского финансового сектора.

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Гастингс напомнил, что еще в 2022 году в статье журнала Foreign Affairs говорилось, что даже если РФ не сможет завоевать Украину, она может сделать ее «страшным местом для жизни и плохой ставкой для инвесторов». И за три года, прошедшие с момента публикации, ситуация остается такой же.

Кроме того, Путин рассчитывает, что Трампу рано или поздно надоест поддерживать Украину.

«Таким образом, Украина в конечном итоге станет несостоявшимся государством, над которым Путин сможет обеспечить гегемонию. Он уже добился этого с соседней Беларусью и находится на пути к получению контроля над Грузией и Молдовой», — уверен автор статьи.

По его мнению Путин одержим идеей «возродить величие» то ли Российской империи, то ли Советского Союза, и в этом его поддерживает пугающее количество россиян.

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Еще одна проблема, на которую указывает Гастингс — нежелание Запада считать Россию врагом. Он также напомнил высказывание экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который говорил, что Запад «хочет, чтобы Украина победила, но не хочет, чтобы русские проиграли».

«Сегодня первая часть [высказывания Кулебы — ред.] уже не соответствует действительности: администрация США, похоже, безразлична к угрозе поражения Украины», — подчеркнул историк.

В военных кругах, как на Западе, так и в Украине, считают, что наилучшая стратегия для ЗСУ — стать «дикобразом», слишком «колючим» противником для россиян, долгая борьба с которым изнуряет. При этом практически все уверены, что Киеву не удастся вернуть оккупированные территории.

Несмотря на то, что война идет уже четвертый год, а захват новых территорий дается России ценой немыслимого количества жертв, Путин по-прежнему упрямо стремится получить контроль над всей Украиной, свергнуть ее правительство и посадить в Киеве своих марионеток. Если ему это удастся, Украина превратится в полуразрушенную, демилитаризованную и изолированную от Запада «территорию».

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«Единственная возможность изменить позицию Путина — усилить на него давление, как военное, так и экономическое. И прежде всего, его нужно убедить, что США не бросят украинцев», — подчеркнул Макс Гастингс.

Напомним, The Economist узнал, что на переговорах в Стамбуле делегация России угрожала Украине захватом новых территорий и выдвигала собственные циничные условия.