Чего ждет Трамп от Путина: Подоляк назвал три ключевых условия

Михаил Подоляк – советник руководителя ОП / © Associated Press

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В Офисе президента Украины предоставили три ключевых условия, которые глава Кремля Владимир Путин должен выполнить, чтобы свидетельствовать о готовности к перемирию с Украиной.

Об этом говорилось в комментарии советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка для YouTube-канала «РБК-Украина».

По словам Подоляка, Путин должен сделать несколько вещей для начала настоящего перемирия с Украиной, а именно остановить атаки по гражданскому населению Украины, масштабные ракетно-дроновые обстрелы, активные действия по линии прямого боестолкновения.

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«Вот три действия, которые четко зафиксируют, что Путин готов к, первых, в регулировании войны как таковой, ну, то есть в регулировании в политическом смысле, вторых, к реалистичным переговорам. И третье, до окончания эскалационного периода», — отметил Подоляк.

По словам Подоляка, Путин считал, что события на Ближнем Востоке открывают для него окно возможностей для нанесения масштабных ударов по гражданскому населению Украины, что никто не будет смотреть и обращать внимание на то, что он разрушает жилые кварталы в Киеве и других городах Украины.

Однако нет.

«Это очевидно, что Путин делает, и я думаю, что Трамп тоже это осознает», — отметил Подоляк.

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Подоляк также отметил, что Россия не является рациональной страной.

«Россия будет считать до момента, пока не будет бояться, что дальше будет только хуже для нее, что цена войны будет существенно расти, что ближайшее окружение Путина будет носить проблемы юридического, физического и финансового характера гораздо более глобальные, чем сегодня», — пояснил он.

Напомним, президент США Трамп назвал войну в Украине самой сложной.

Он также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время саммита НАТО в Гааге 25 июня.

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