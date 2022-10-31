Чехия поддержит вступление Украины в НАТО: Зеленский рассказал первые детали совместной декларации

Украинские власти начинают работу по подписанию таких деклараций со всеми членами НАТО.

Президент Владимир Зеленский подписал с премьером Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

Подробности документа глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 31 октября.

Премьера Чехии Зеленский назвал одним из самых больших друзей Украины.

"Чехия сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, и вот так Россия относится к европейским структурам: во время визита чешского представителя — 55 крылатых ракет. Впрочем, что бы там ни думали в Москве, Украина заботится о себе и делает свое", — отметил президент Украины.

По его словам, в специальной декларации по евроатлантической интеграции Чехия подтвердила, что поддержит членство Украины в НАТО. Декларация также содержит конкретные направления нашего сотрудничества по имплементации стандартов Альянса в Украине.

Зеленский добавил, что украинские власти начинают работу по подписанию таких деклараций со всеми членами НАТО.

Поддержка Чехии

Напомним, 31 октября премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала вместе с делегацией правительства Чехии находится с рабочим визитом в Украине. Вместе с Денисом Шмыгалем он подписал три меморандума о сотрудничестве.

Также по итогам встречи с Петром Фиалой Шмыгаль сообщил о дополнительной военной помощи от Чехии.

Ранее Чехия запланировала передать Украине новый пакет военной помощи общей стоимостью 22 миллиона крон (около 880 тысяч долларов).