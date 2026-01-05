Чехия готовит решение о помощи Украине: что заявил премьер Бабиш

Андрей Бабиш / © Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время визита в Париж планирует ознакомиться с конкретными наработками коалиции желающих.

Об этом глава правительства заявил на брифинге, сообщает корреспондент «Укринформа».

По словам премьера, заседание, которое состоится 6 января, станет для него первой возможностью лично оценить деятельность объединения.

«Я завтра впервые еду в Париж на заседание Коалиции желающих, и мне интересно, что там будет обсуждаться, как это будет происходить и будет ли обсуждаться что-то конкретное… Я рад принять в этом участие, чтобы составить собственное впечатление…, выяснить, что же на самом деле произвела Коалиция желающих с момента своего создания… чтобы узнать.

Андрей Бабиш особо подчеркнул неизменность стратегического курса страны, заверив, что Прага остается верна своим обязательствам перед партнерами.

«Конечно, у нас нет никаких изменений во внешней политике. У нас есть четкие союзники и нет дискуссии о том, что что-то могло бы измениться», — подчеркнул он.

В то же время, вопрос участия Чехии в закупке боеприпасов для Украины остается на этапе обсуждения. Бабиш сообщил, что окончательное решение по «чешской инициативе» будет принято после заседания Совета национальной безопасности. Он объяснил, что стремится получить исчерпывающую информацию, чтобы предотвратить спекуляции на оборонных заказах.

«Инициатива боеприпасов — это один из пунктов, который мы там обсудим. Нам еще нужно выяснить определенную информацию, и речь идет о том, чтобы… в ситуации войны никто не обворовывал украинцев на ценах на боеприпасы, и чтобы кто-то непомерно не обогащался», — пояснил премьер-министр.

Также глава чешского правительства прокомментировал внутреннюю дискуссию с партнерами по коалиции, в частности, относительно разногласий с партией «Свобода и прямая демократия». Андрей Бабиш подчеркнул, что право финального решения остается за ним. По его словам, когда он сформирует окончательную позицию по боеприпасам и закупке истребителей F-35, он предложит ее на рассмотрение коалиционному совету.

«Тогда мы или согласимся, или не согласимся», — подытожил Бабиш.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что 6 января состоится встреча на уровне лидеров европейских стран — участников Коалиции желающих.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сделал ряд заявлений по дальнейшей поддержке Украины. Политик подчеркнул, что Прага хоть и поддерживает Киев, однако больше не готова предоставлять финансовые гарантии и выделять средства из собственного бюджета.

К слову, премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с жесткой оговоркой по поводу будущего Европейского Союза.