Чехия намерена подписать двустороннюю декларацию о европейской перспективе Украины

В Чехии убеждены: если Украина не остановится в проведении реформ, то ее вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".

Украина и Чехия намерены подписать декларацию, которая предусматривает поддержку Украины по вступлению в ЕС со стороны чешского правительства.

Об этом в интервью Европейской правде сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

"Сейчас мы ведем переговоры об этом (подписание декларации — Ред.) с Украиной. И я очень оптимистичен по результатам этих переговоров", — отметил Липовский.

По его словам, если Украина не остановится в проведении реформ, то ее вступление в ЕС превратится в "простую документальную формальность".

Липовский также объяснил, в каких именно направлениях следует наиболее упорно двигаться по Украине.

"Бесконечная история для Украины – вопросы верховенства права, реформа судопроизводства, антикоррупция. Это непростая задача, да, но мы будем повторять это снова и снова. Как только у вас будет такая система, что компании с ЕС будут чувствовать свою работу в Украине безопасной – вы увидите взрывной рост украинской экономики", — подчеркнул министр.

Следует отметить, что декларацию о европейской перспективе уже подписали Польша, страны Балтии, Словакия, Хорватия и Словения.

Напомним, ранее Чехия на фоне угрозы возможного вторжения России передала Вооруженным силам Украины военную помощь. В частности, речь идет об артиллерийских боеприпасах, направленных на укрепление обороноспособности Украины, а также медицинскую помощь.

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