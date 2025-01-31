Чехия назвала важное условие для переговоров Украины с РФ

Российская Федерация должна принять украинского лидера Владимира Зеленского как президента суверенной нации. Это должно быть одним из условий возможных переговоров между Киевом и Москвой.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский, сообщает цитирует n-tv.

"Мы должны заставить Путина принять Зеленского для переговоров и как президента суверенной нации. Это должно быть одним из наших условий для переговоров. Путин, его министр иностранных дел Сергей Лавров и некоторые пропагандисты говорят, что они не хотят вести переговоры с Украиной. Они разговаривают с канцлером Германии Олафом Шольцем или американским президентом, но не с украинцами", — заявил министр.

По его словам, в Кремле желают, чтобы Запад поверил в то, что украинские власти якобы не способны вести переговоры, в связи с чем важно не попасть в эту ловушку.

Напомним, верховная комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас Кая Каллас сделали заявление о роли президента США Дональда Трампа в давлении на РФ. Она подчеркнула, что глава Белого дома занимает более жесткую позицию по отношению к Путину.

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