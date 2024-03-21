Чехия объявила Россию главной угрозой безопасности страны

Палата общин Чехии назвала нынешний российский режим самой большой угрозой безопасности Чешской Республики.

Об этом сообщают "Чешские новости".

"Нынешний террористический режим в России с его экспансионизмом и попытками распространить свою сферу влияния на Украину и другие страны Европы, сопровождающиеся военными преступлениями, представляет наибольшую угрозу безопасности Чехии", — говорится в резолюции, принятой в конце внеочередной сессии угроз безопасности.

Коалиционное предложение было принято в результате голосования 84 депутатов исключительно из коалиционного лагеря. К слову, для принятия требовалось не менее 72 голосов.

"Чешские интересы – это независимая, демократическая и свободная Украина, прочно закрепленная в международных структурах", – говорится в документе.

Отмечается, что в интересах Чешской Республики важно, чтобы война российского диктатора Владимира Путина не увенчалась успехом, а "Украина защитила себя и восстановила свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ и чтобы российский режим был эффективно сдержан от дальнейшей агрессии против Европы".

Именно поэтому, считают в Палате представителей, необходимо продолжать оказывать помощь Украине. В то же время "прекращение поставок военных материалов приведет к завоеванию и опустошению Украины российским террористическим режимом и поощрит этот режим к дальнейшим выпадам против европейских государств".

Напомним, министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что Прага передает Киеву 300 тысяч снарядов. Они обеспечат жизненно важный "отдых на несколько месяцев" на линии фронта. Первые поставки должны начаться до июня.

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