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Чехия отреагировала на мятеж в России: "Отпуск в Крыму приближается"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Чехия отреагировала на мятеж в России: "Отпуск в Крыму приближается"

Глава МИД Чехии выразил надежду, что отпуск в Крыму близится. / Фото: Associated Press

На сообщение чешского дипломата отреагировали в украинском МИД.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отреагировал на бунт главы "Вагнера" Евгения Пригожина в России и высказался о "летнем отпуске в Крыму".

Реакция Липавского появилась в его Telegram.

На фоне новостей о ситуации на территории страны-агрессорки России глава чешского МИДа опубликовал сообщение о "реальной перспективе отпуска" на полуострове.

"Вижу, что мой летний отпуск в Крыму приближается", — написал он, добавив эмодзи — украинский флаг.

Он также распространил ответный ответ заместителя главы МИД Евгения Перебийноса, который рассказал об одном из любимых мест в Крыму — пляже Яспис под Севастополем. Липовский поблагодарил за совет.

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России. Боевики вошли в Ростов, а затем – в Воронеж. Олигарх заявил о походе на Москву. Онлайн-трансляция событий – в материале ТСН.ua.

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Дата публикации
Просмотры
2466
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