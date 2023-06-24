Чехия отреагировала на мятеж в России: "Отпуск в Крыму приближается"

На сообщение чешского дипломата отреагировали в украинском МИД.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отреагировал на бунт главы "Вагнера" Евгения Пригожина в России и высказался о "летнем отпуске в Крыму".

Реакция Липавского появилась в его Telegram.

На фоне новостей о ситуации на территории страны-агрессорки России глава чешского МИДа опубликовал сообщение о "реальной перспективе отпуска" на полуострове.

"Вижу, что мой летний отпуск в Крыму приближается", — написал он, добавив эмодзи — украинский флаг.

Koukám, что sa moja letna dovolená na Krymu приbližуе. ⛱️ Опубликовано Jan Lipavský (@JanLipavsky) Август 24, 2023

Он также распространил ответный ответ заместителя главы МИД Евгения Перебийноса, который рассказал об одном из любимых мест в Крыму — пляже Яспис под Севастополем. Липовский поблагодарил за совет.

Является одним из моих обычных — Jaspisová pláž недалеко от Sevastopolu. pic.twitter.com/EUCXR4NjvH — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) Июнь 24, 2023

Напомним, в ночь на 24 июня наемники ППК "Вагнер" под руководством олигарха Евгения Пригожина пересекли государственную границу России. Боевики вошли в Ростов, а затем – в Воронеж. Олигарх заявил о походе на Москву. Онлайн-трансляция событий – в материале ТСН.ua.

Читайте также: