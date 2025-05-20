Чехия поможет Украине в подготовке пилотов самолетов F-16: детали

Флаг Чехии

Реклама

Во вторник, 20 мая, Украина и Чехия обсудили ряд важных вопросов безопасности, евроинтеграции и восстановления нашего государства. В частности договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16.

Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмигаль.

Сотрудничество Украины и Чехии 2025

В этом году от Чехии ожидается поступление 400 тысяч снарядов разного калибра. Более того, сумма годовой помощи Украине со стороны Чехии увеличена до более чем 43 млн долларов.

Реклама

Мы подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансовой, экономической и гуманитарной помощи Украине. Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий», – отметил Шмигаль.

Чешская сторона будет всячески способствовать евроинтеграции Украины. Это, в частности, консультативная помощь во время предвступительных переговоров.

«Договорились с господином Премьер-министром активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, транспорте, медицине и восстановлении. Эти и другие пункты зафиксированы в нашем совместном заявлении», - сказал премьер.

Он поблагодарил чешский патронат над Днепровщиной, в рамках которого восстанавливаются больницы, поставляется энергетическое оборудование и системы очистки питьевой воды. И благодарны Правительству Чехии за модернизацию шести больниц в Киеве, Кривом Роге, Днепре, Львове, Луцке и Ровно.

Реклама

"Уверен, что Украина и Чехия и дальше вместе будут успешно отвечать на многочисленные безопасные, экономические, интеграционные вызовы. Вместе сделаем все возможное, чтобы будущее было мирным и стабильным для украинского и чешского народов", - заключил Шмигаль.

Напомним, с начала года Чехия доставила в Украину полмиллиона боеприпасов. Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

«Надеюсь, что мы и дальше будем так эффективно поставлять снаряды большого калибра», — отметил он.

Он также добавил, что Чехия выступала посредником при поставке 2 тысяч единиц тяжелой техники.

Реклама

«Мы готовы углубить наш вклад в обучение украинских военных. Мы договорились, что вместе с партнерами по коалиции желающих будем заниматься обучением украинских пилотов. Учеба будет проходить на базах в Чешской Республике. Украина учит пилотов истребителей на чешских моделях, поставляемых в Украину. Успешно продолжается и артиллерийская инициатива, помогающая Украине в обороне. Нам удается обеспечивать поставки так, как мы запланировали это», — добавил премьер.