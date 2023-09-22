Чехия предостерегла Польшу и Украину от повышения напряженности: "Мы все проиграем"

Глава Минобороны Чехии Яна Чернохова предостерегла Украину и Польшу от повышения напряженности в отношениях. Она призвала извиниться друг у друга, иначе "мы все проигрываем".

Об этом Чернохова заявила в Twitter.

Чернохова назвала Польшу своей второй родиной, поэтому ей хорошо знаком менталитет поляков.

"Гордые, боевые и смелые люди, которые никому не позволяют на себя кричать и приказывать. Это постулат, подтвержденный историей. Заявление президента Украины в адрес Польши, извините, очень неудачно. И, что еще хуже, во вторник Украина также подала жалобу в ВТО в Польшу, Словакию и Венгрию через зерно", — подчеркнула министерша.

По словам Черноховой, Варшава и Белград находятся в финале выборов, поэтому их гражданам будет трудно объяснить, "что в течение полутора лет они действительно интенсивно помогали стране, которая подает жалобу в ВТО против их страны, а при этом президент публично ругает их в ООН" .

Министр отметила, что сторонам "надо отбросить гордыню, сесть за стол переговоров, извиниться, извиниться, перевести дух и двигаться дальше".

"Это должно произойти в ближайшее время. И я прошу все стороны сделать это. Если этого не произойдет, мы все проиграем", – высказалась Чернохова.

Напомним, острый публичный спор между Украиной и Польшей по поводу импорта зерна, который на днях перерос в настоящий конфликт, длится уже почти полгода. Есть ли шанс на примирение с Польшей и почему дело не только в зерне – читайте в нашем материале.

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