Чехия считает агрессора Россию "прямой военной угрозой"

В Чехии считают, что страна-агрессор Россия несет прямую военную угрозу. Официальная Прага ввела новую стратегию безопасности.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на главу департамента безопасности Министерства иностранных дел Чехии Мартина Повейсила.

Комментируя новую стратегию безопасности, одобренную правительством Чехии, он сказал, что эти действия направлены на повышение осведомленности граждан о ситуации с безопасностью. По словам политика, Россия представляет угрозу для Чехии и восточных союзников НАТО на фоне войны, которая уже больше года продолжается в Украине.

"Невозможно исключить прямую военную угрозу (со стороны России – Ред.) в обозримом будущем", — подчеркнул Повейсил.

Кроме того, представитель чешского МИДа предупредил граждан об угрозах кибератак. В частности, в области науки и исследований.

"Мы видим, как сферы, которые недавно воспринимались как свободные от аспектов безопасности, постепенно принимают во внимание безопасность", — пояснил политик.

Напомним, в это время австрийский канцлер Карл Негаммер заявил, что Австрия выступает против предоставления гарантий безопасности для Украины на уровне Европейского союза после окончания войны. По его словам, такого же мнения придерживаются Ирландия, Кипр и Мальта.

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