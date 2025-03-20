Чехия скептически оценивает разговор Трампа и Путина

Прага отмечает, что "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано".

В Чехии считают, что телефонный разговор между американским президентом Дональдом Трампом и кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным не принес значительного прогресса.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ян Липовский, сообщает Radio Prague International.

По его словам, телефонный разговор между Трампом и Путиным не принес значительного прогресса, ведь "ограниченное прекращение огня до сих пор не согласовано, а Россия не отступила от своих требований".

В свою очередь, вице-премьер-министр и министр внутренних дел страны Вит Ракушан также скептически настроен по результатам этого телефонного разговора.

Напомним, ранее в Европе прокомментировали разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркивают, что всеобъемлющий, справедливый и длительный для Украины должен стать результатом российско-украинской войны.

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