"Человек больше не "слуга народа": Арахамия объяснил, почему запустил процедуру отставки Разумкова

"Человек больше не "слуга народа": Арахамия объяснил, почему запустил процедуру отставки Разумкова

По его словам, причиной стали разногласия по закону об олигархах.

Кресло спикера Верховной Рады принадлежит фракции "Слуга народа", и она может заменить того, чье мнение не совпадает с мнением фракции.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции Давид Арахамия, пишет ЛИГА.Новости.

По словам Арахамии, причиной начала сбора подписей за отзыв спикера Рады Дмитрия Разумкова стали разногласия по закону об олигархах.

"Мы видим, что на этом вопросе полностью расходятся наши взгляды, и кто-то не хочет, чтобы закон был принят, по крайней мере, в таком виде, и чтобы он работал", — заявил он.

По словам главы "Слуги народа", закон об олигархах до сих пор не вышел из парламента, "потому что начались различные юридические отмазки": комитет и юридическое управление Рады разошлись во мнении, какая редакция закона должна быть принята.

Противоречия с Разумковым из-за закона об олигархах в "Слуге народа" называют "холодной регламентной войной", рассказал Арахамия.

"Я слышал сегодня в СМИ упреки, что это (замена спикера — ред.) узурпация власти. Я всем напоминаю, что кресло спикера фактически принадлежит "Слуге народа" по состоянию на сейчас, и действующий спикер был делегирован от "Слуги народа"... Если человек больше не "слуга народа", или не совпадают у нее мысли со "Слугой народа", он будет просто заменен, как все другие должности, как в Кабинете министров, где мы планируем обсуждать замены на стратегической сессии ", — резюмировал Арахамия.

Напомним

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия начал процедуру сбора подписей за отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

с должности председателя Верховной Рады. Вскоре Арахамия направил еще одно обращение в Раду об отставке Разумкова, но уже не от фракции, а от своего имени.

в Раду об отставке Разумкова, но уже не от фракции, а от своего имени. В свою очередь Дмитрий Разумков заявил о намерении отстаивать свою позицию, поскольку считает, что оснований для его отзыва нет.

"Слуги народа" собирают подписи за отставку спикера Парламента Дмитрия Разумкова

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку