Чем аннексия Гренландии США будет отличаться от аннексии Крыма Россией: Бессент ответил

Бессент / © Associated Press

В США считают, что «слабость» Европы побуждает получить контроль над Гренландией с целью обеспечения глобальной стабильности. Там надеются: Европа поймет, что это лучшее решение как для европейцев, так и для американцев.

Об этом Бессент сказал в эфире NBC News.

Бессента спросили, чем аннексия Гренландии США будет отличаться от аннексии Крыма Россией в Украине.

«Я верю, что европейцы поймут, что это лучше для Гренландии, лучше для Европы и лучше для Соединенных Штатов», — ответил он.

Он добавил, что Штаты находятся в очень хорошем равновесии с Китаем.

«Но если бы Китай сделал что-то, что бы нарушило этот баланс, я думаю, президент был бы готов действовать», — продолжил Бессент.

Многие законодатели, в том числе некоторые республиканцы, выступили против риторики Трампа в отношении Гренландии.

Гренландия является частью Дании, союзника НАТО и некоторые демократы предупреждают, что любые действия США против Гренландии разрушат альянс НАТО.

На вопрос, что важнее национальной безопасности США — Гренландии или НАТО, Бессент назвал это «ложным выбором». Позже он сказал, что «конечно, мы будем оставаться частью НАТО».

Глава Министерства финансов США отметил возможность использования чрезвычайных полномочий Трампом для оправдания применения силы для захвата Гренландии. Но сенатор Рэнд Пол, республиканец от штата Кентукки, возглавляющий Комитет по вопросам внутренней безопасности Сената США, считает, что сделать это было бы смешно, поскольку в Гренландии нет чрезвычайной ситуации.

Ранее Трамп утверждал, что США нуждаются в полном контроле над Гренландией для целей национальной безопасности. Его угрозы были решительно отвергнуты Гренландией, Данией и другими европейскими союзниками.

Ранее речь шла о том, что лидеры ЕС обсудят угрозы Трампа в отношении Гренландии. Да, есть шесть ключевых пунктов в контексте напряженности вокруг Гренландии: