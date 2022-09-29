Чем больше у нас единства, тем ощутимее русские поражения — Зеленский

Сейчас в мире много дискуссий о демократии.

О том, что чревато демократией. О том, как можно защитить демократию. И о том, что нужно сделать, чтобы демократия все же победила в глобальном противостоянии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Афинском демократическом форуме, пишет сайт главы государства.

Люди чувствуют: именно сейчас в многовековом противостоянии демократии и тирании происходит нечто, что может стать решающим.

"И именно в этом обращении, именно к Афинскому демократическому форуму я хочу сказать, что я уверен: мы сможем гарантировать будущее для демократии, мы сможем защитить ее. Сможем, потому что мы знаем, что дает демократии силу, служащую ей сердцем, которое обеспечивает снабжение свободы, как крови, каждой частице демократического общества – каждому человеку. Это единство. Единство – это самое главное", — сказал он.

Демократия – это верховенство права, это уважение, это процедуры, это равенство свободных и свободы для всех. Но все это срабатывает только при единстве, только тогда все это насыщено реальной свободой, все это прочное.

Единство делает демократию живой.

Когда общества полностью атомизированы, когда между народами нет устойчивых связей, когда кто-то может и не прийти на помощь другому в демократическом сообществе, демократия ослабевает, не успевает, распадается.

"Мы уже не раз это видели в истории. Видели, как маленькое, но энергичное и максимально объединенное тираническое меньшинство или партия способна покорить общественное большинство, если большинство людей рассеяны и не доверяют друг другу.

Мы видели, как одни демократии решали не вмешиваться, когда возникала угроза другим демократиям, но потом защищаться приходилось уже всем, а не только тем, кому что-то угрожало в начале.

Мы видели, что люди могут разочароваться в демократии, если испытывают неравенство и унижение, если люди теряют эмоциональную связь со своими представителями во власти. Следствием этого может стать очарование кем-то автократическим. А потом?.. Нередко тиран начинает уничтожать свое общество, лишь бы сохранить свою личную власть. Именно это произошло в России за последние 30 лет.

Так что единство – это универсальный ответ", — добавил президент.

Единство в обществе – чтобы люди чувствовали связь друг с другом, чтобы у людей было общее и чтобы это общее развивалось, давая больше свободы, больше комфорта, больше благосостояния.

Единство меж обществами, меж государствами. Все демократии должны действовать объединено, быть реальным сообществом, должны помогать друг другу, когда это необходимо. Это не вопрос только взаимоотношений между лидерами государств. Это не вопрос того, кто с кем исторически связан или не связан. Это вопрос борьбы за демократическую систему.

Когда мы действительно вместе, никто не будет для нас непреодолимой угрозой.

Мы это видим сейчас в войне, которую развязала Россия против нашего народа и против нашей общей демократической системы. Чем больше у нас единства, тем более ощутимы российские поражения.

И третий элемент – это очень важно для каждой демократической страны – единство между теми, в чьих руках власть и теми, кто эту власть доверил.

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Демократия живет не в кабинетах власти и даже не в парламентском зале. Демократия живет между людьми. И именно поэтому так важно, чтобы в обществах не было изолированных групп – будь то властной группы, любых других привилегированных групп, любых неинтегрированных меньшинств.

После полномасштабного вторжения России в Украину нам удалось достичь крупнейшего за десятки лет единства Европы и демократического сообщества всего мира. Но самой большой – не значит максимальной.

Нам есть что сделать, чтобы еще больше усилить наше единство. И каждый такой шаг к усилению – это шаг в защиту демократии. Не просто где-то, не просто в какой-то стране, а вообще – для всех нас и наших детей.

"Для всех свободных народов. Навсегда свободных. Я благодарю вас за внимание! Спасибо тебе, Греция, за весомую поддержку! И с большой честью принимаю награду города Афины для украинского народа, для наших людей за их вклад в защиту демократических ценностей", — резюмировал глава страны.

Напомним, в прокуратуре АР Крым посоветовали, что делать крымчанам в случае их мобилизации в российскую армию.

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