Чем быстрее освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах — Подоляк

Чем быстрее освободим территории, тем ниже станут цены на всех континентах — Подоляк

Украина – кормилица мира.

Чем быстрее Украина получит оружие для сопротивления российской агрессии, тем быстрее произойдет снижение цен на продовольствие во всем мире.

Об этом написал в сервисе микроблогов Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк/

Украина – кормилица мира. Развязав эту войну, Кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 16, 2022

«Украина – кормилица мира. Развязав эту войну, кремль спровоцировал глобальный рост цен. Чем быстрее мы получим оружие, тем быстрее освободим свои территории. Чем быстрее освободим территории, тем ниже цены на всех континентах. Прямая зависимость. Принимайте решение», — заметил Подоляк.

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Напомним, что ранее сообщалось о том, что Европейский Союз поможет Украине вывезти для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Добавим, что Украина на встрече послов G7 назвала необходимым создание влиятельной Организации стран-экспортеров зерновых, которая реагировала бы на мировые вызовы на рынке.

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