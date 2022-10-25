Чем быстрее в Украине будет достигнут мир благодаря нашей победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам – Зеленский

Президент поблагодарил воинов, которые сейчас удерживают позиции, уничтожают оккупантов и дают Украине самое главное чувство: чувство уверенности в нашем будущем.

Чем быстрее в Украине будет достигнут мир благодаря нашей победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам 25 октября.

Президент отметил, что сегодня был очень активный дипломатический день, мероприятия для Украины на всех уровнях – высший, правительственный, парламентский.

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Зеленский рассказал, что утром обратился к участникам берлинской конференции, посвященной восстановлению и модернизации нашей страны. Это уже вторая конференция после швейцарской, которая состоялась в городе Лугано. Работаем над тем, чтобы получить ресурсы для быстрого обновления нашей инфраструктуры, социальных объектов, жилья для украинцев.

"Я благодарен канцлеру Германии Шольцу и президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен за то, что сегодняшнее мероприятие в Берлине очень содержательное. Ожидаем конкретных решений. Время не остановить, и зима близко", — заявил он.

"Мы обязательно освободим Крым..."

В Хорватии сегодня начала работу Крымская платформа – на парламентском уровне.

Это дополнительный и мощный уровень работы нашего инструмента для деоккупации, реинтеграции Крыма.

Парламент всегда олицетворяет демократию, представляет разные сообщества каждой страны. Поэтому, когда парламенты помогают восстановлению территориальной целостности, когда благодаря парламентскому сотрудничеству можно направить в нужное русло экспертную работу и обмен опытом – это очень мощно.

"Мы обязательно освободим Крым. Мы вернем эту часть нашего государства не только в общеукраинское пространство, но и в общеевропейское. Сегодня это еще раз подтвердили. И я благодарен всем нашим партнерам – а это почти 50 государств и международных организаций, – которые помогают именно в парламентском. формате. Благодарен и отдельно Хорватии за гостеприимство для нашей Крымской платформы", — сказал президент.

"Верю, что однажды нас услышат израильские политики"

Владимир Зеленский провел сегодня встречу с представителями еврейского сообщества – американского, европейского и, конечно, израильского.

Говорили прежде всего о защите наших людей, о необходимости сделать невозможным российский террор и как можно быстрее завершить эту войну обеспечением полной безопасности и свободы для всех украинцев на всей территории Украины.

"Чем быстрее на нашей земле будет достигнут мир благодаря украинской победе, тем меньше зла Россия успеет принести другим регионам, в том числе и Ближнему Востоку в своем сообществе с Ираном. Верю, что однажды эту позицию услышат израильские политики, как уже услышало общество Израиля – мы чувствуем это", — отметил он.

Отдельно обсудили защиту исторической памяти в Украине. Несмотря на войну, мы должны продолжать реализацию наших программ, которые возвращают историческую справедливость. Мы начали реализацию важного проекта памяти жертв нацизма – строительство мемориала в Бабьем Яру. Обязательно завершим.

Подробности встречи с президентом Германии

Владимир Зеленский рассказал, что провел очень содержательные переговоры с прибывшим в Украину президентом Германии. Президент Штайнмайер сегодня посетил Черниговщину – районы, которые были в оккупации. Его там застала воздушная тревога. И собственно российский ракетный террор, применение врагом иранских дронов – это то, что являлось одной из основных тем на наших переговорах.

"Мы очень благодарны Германии за уже предоставленную нам систему противовоздушной обороны – современную и эффективную. Ожидаем новых таких же систем", — отметил он.

Президенты обсудили весь спектр взаимодействия – оборонного, политического, финансового.

"Много внимания уделили восстановлению — и я благодарен Президенту Штайнмайеру за готовность лично патронировать эту работу. Будем усиливать сотрудничество с Германией в области восстановления. И на уровне местных властей это также получит президентский патронат", — отметил Зеленский.

Первый телефонный разговор с новым премьером Великобритании

Как раз перед тем, как записывать это обращение, Владимир Зеленский говорил с новым премьер-министром Британии Риши Сунаком.

"Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и дальше будут только усиливаться. Украина и Британия достигли лучших отношений по состоянию на данный момент, но все равно еще есть потенциал для того, чтобы увеличить наше сотрудничество, чтобы дать больше пользы нашим обществам", — сказал президент.

Владимир Зеленский пригласил премьер-министра Великобритании посетить Украину.

Благодарность героям

Президент поблагодарил всех, кто помогает нам бороться за свободу.

"Благодарю каждого и каждого, кто воюет и работает ради нашей победы! Спасибо всем нашим воинам, которые сейчас удерживают позиции, уничтожают оккупантов и дают Украине самое главное чувство: чувство уверенности в нашем будущем. Слава Украине!", — резюмировал Владимир Зеленский.

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