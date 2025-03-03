Чем грозит раскол между Зеленским и Трампом: WSJ назвал главную проблему

Как дальше будут развиваться отношения между Украиной и США, пока неизвестно, но ситуация остается напряженной.

После ссоры с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский на выходных предпринял попытки возобновить отношения Украины и США. Однако путь к примирению будет нелегким.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американские официальные лица утверждают, что конфликт между двумя лидерами может иметь негативные последствия не только для Киева, но и для отношений Вашингтона с западными союзниками. Несмотря на то, что европейские лидеры пытались посредничеством помочь в налаживании контакта между Зеленским и Трампом, в Белом доме заявили, что Украина должна делать шаги к примирению.

The Wall Street Journal отмечает, что пока Зеленский ограничился лишь словами благодарности США за поддержку, но не принес извинений за конфликт во время встречи в Вашингтоне.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио в эфире ABC News раскритиковал Зеленского, обвинив его в срыве подписания важного соглашения. Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности, подчеркнул, что личная неприязнь Трампа к Зеленскому оказывает значительное влияние на политику США.

“Если Трамп любит иностранного лидера – у нас хорошие отношения. Если нет – отношения плохие. Он не скрывает, что ему не нравится Зеленский”, – сказал Болтон.

Джон Гербст, бывший посол США в Украине, заявил, что во время встречи в Овальном кабинете Зеленский раздражал Трампа, настаивая на гарантиях безопасности от США перед камерами в прямом эфире. В Вашингтоне считают, что Зеленский должен обсудить эти вопросы на частной встрече, а не во время публичного выступления.

"История важна, потому что Трамп помнит образы и услуги", — добавил Гербст.

Напомним, Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира, а потому пытается прекратить боевые действия, давя только на Украину.

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