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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Чем грозит Украине отказ от НАТО: тревожный прогноз еврокомиссара

Европейский политик опроверг нарратив Кремля.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
НАТО и Владимир Путин

НАТО может сдержать агрессию Путина / © ТСН.ua

Отказ Украины от вступления в НАТО облегчит России планирование следующей агрессии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в своем сообщении в сети Х .

Европейский политик опроверг нарратив Кремля о том, что Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО для своей безопасности.

«Россия требует от Украины “никакого НАТО“. Не потому, что боится антироссийского наступления НАТО с территории Украины, а потому, что боится, что НАТО защитит Украину от следующей агрессии России», — написал Андрюс Кубилюс.

По словам еврокомиссара, отказ Украины от НАТО «облегчает России планирование следующей агрессии».

Напомним, недавно спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО «угрожает интересам РФ».

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