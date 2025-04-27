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Чем грозит Украине отказ от НАТО: тревожный прогноз еврокомиссара
Европейский политик опроверг нарратив Кремля.
Отказ Украины от вступления в НАТО облегчит России планирование следующей агрессии.
Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в своем сообщении в сети Х .
Европейский политик опроверг нарратив Кремля о том, что Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО для своей безопасности.
«Россия требует от Украины “никакого НАТО“. Не потому, что боится антироссийского наступления НАТО с территории Украины, а потому, что боится, что НАТО защитит Украину от следующей агрессии России», — написал Андрюс Кубилюс.
По словам еврокомиссара, отказ Украины от НАТО «облегчает России планирование следующей агрессии».
Напомним, недавно спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО «угрожает интересам РФ».