НАТО может сдержать агрессию Путина / © ТСН.ua

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Отказ Украины от вступления в НАТО облегчит России планирование следующей агрессии.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в своем сообщении в сети Х .

Европейский политик опроверг нарратив Кремля о том, что Россия требует от Украины отказаться от вступления в НАТО для своей безопасности.

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«Россия требует от Украины “никакого НАТО“. Не потому, что боится антироссийского наступления НАТО с территории Украины, а потому, что боится, что НАТО защитит Украину от следующей агрессии России», — написал Андрюс Кубилюс.

По словам еврокомиссара, отказ Украины от НАТО «облегчает России планирование следующей агрессии».

Напомним, недавно спикер хозяина Кремля Дмитрий Песков заявил, что членство Украины в НАТО «угрожает интересам РФ».