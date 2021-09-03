Чем грозит Украине принятие проекта Закона "О виртуальных активах"?

Недавнее заявление Министерства цифровой информации о том, что в скором времени украинцы смогут на законных основаниях рассчитываться криптовалютами, вызвало новую волну дискуссий среди ученых и специалистов в сфере применения технологии распределенного реестра (блокчейн).

Ранее проект Закона "О виртуальных активах" был раскритикован профессиональным сообществом ввиду наличия грубейших ошибок терминологического и правового характера. При этом помимо негатива, который обрушился на проект в социальных сетях, были приняты и решительные меры.

Общественная организация "НИЦ блокчейн-решений" направила замечания и предложения к данному проекту закона его разработчикам, но они не были учтены в полном объеме. Итогом противостояния стал альтернативный Законопроект № 4328 "О токенизированных активах и криптоактивах", а Верховная Рада Украины постановила вернуть на доработку проект Закона Украины "О виртуальных активах".

В связи с приближением даты второго чтения проекта Закона "О виртуальных активах" Минцифры заявило о том, что в Украине можно будет легально рассчитываться криптовалютами.

Ответной реакцией стал пост в Facebook, опубликованный членом правления общественной организации "НИЦ блокчейн-решений" Александром Кудь, в котором он привел три главных аргумента несостоятельности этого законопроекта.

По мнению ученого, авторы активно его продвигают в своих интересах, несмотря на:

фактическое нарушение Закона Украины "О товарных биржах";

реальную угрозу колоссальной инфляции гривны;

возникновение прецедентов для легализации незаконно добытых средств и, как следствие, потенциального роста коррупции.

Более подробно о рисках и последствиях принятия проекта Закона "О виртуальных активах" читайте по ссылке.

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