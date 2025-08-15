Чем могут завершиться переговоры Путина и Трампа: политолог поделился прогнозом

Трамп и Путин / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп 15 августа встретится с российским лидером Владимиром Путиным на военной базе на Аляске. По его словам, не исключено, что в дальнейшем состоится трехсторонняя встреча с участием президента Владимира Зеленского.

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Кремль будет пытаться затянуть время и предлагать шаги, якобы ведущие к завершению войны, но без прямых обязательств.

«Путин будет говорить, что он не против всеобщего прекращения огня, и только после него можно обсуждать обмен территорий. Но это нуждается в серьезной подготовке, которая займет несколько недель или месяц», — объяснил Рейтерович.

По его словам, Кремль может предложить частичное перемирие, например, в воздухе и на море, и использовать типовые нарративы, мол, Зеленский не контролирует националистические батальоны.

«Россияне любят такую риторику. Особенно сейчас, когда в районе Доброполья украинские войска зафиксировали успехи и появляются видео с российскими пленными и погибшими», — добавил эксперт.

Рейтерович также прогнозирует, что Путин может начать говорить о якобы нелегитимности Зеленского и необходимости проведения выборов в Украине.

«Раньше Мединский предлагал создать группы на отдельных участках фронта для этого процесса», — отметил политолог.

Он убежден, что Трамп может дать один ответ, который разрушит кремлевские нарративы: «Если ты можешь приказать и Зеленский может дать приказ, чтобы было перемирие в воздухе и на море, то то же касается и перемирия на земле».

«Все зависит от того, насколько Трамп готов слушать все, что Путин постарается ему влить в ухо», — подытожил эксперт.

Напомним, Трамп перед встречей на Аляске заявил, что ожидает конкретных результатов от переговоров по Украине. Американский президент подчеркнул, что продолжение атак России не усиливает позиции Кремля, а наоборот — вредит Путину.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что саммит Путина с Трампом на Аляске начнется в 22.30 по киевскому времени. В составе российской делегации будут Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Отметим, что в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии ожиданий подписания каких-либо документов по итогам саммита Путина и Трампа. По словам Пескова, во время встречи обсуждать вопросы, «связанные с украинским урегулированием».