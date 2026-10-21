Чем может обернуться «мир» Трампа для Украины: Салливан назвал главную угрозу

Джейк Салливан / © Associated Press

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Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что прекращение поддержки Украины или отказ Киева от дальнейшей борьбы будут означать не завершение войны, а угрозу самому существованию украинского государства.

Слова Салливана приводит Clash Report.

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«Если Украина просто прекратит борьбу или мир перестанет помогать Украине бороться, это конец Украины. Если же Россия перестанет воевать, это просто конец войны», — сказал он.

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По словам Салливана, речь идет о захватнической войне, целью которой является покорение Украины. Он не считает, что территориальные уступки сами по себе смогут удовлетворить Кремль.

«Думаю, Путину мало четырех областей; ему недостаточно и нейтральной Украины — он стремится к Украине, лишенной дееспособности», — подчеркнул Салливан.

Поэтому, по его мнению, потенциальное урегулирование, которое оставит Украину ослабленной и неспособной самостоятельно защищаться, не станет устойчивым миром.

«Он хочет такого "мирного" урегулирования - "мира" в кавычках, - которое в конечном счете позволило бы ему превратить Украину в фактически нежизнеспособное образование», - заявил Салливан.

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Он добавил, что не допустить такого сценария, по его убеждению, отвечает и интересам Соединенных Штатов, поскольку успех захватнической войны создал бы опасный прецедент.

Трамп требует от Украины «расплатиться» за американскую помощь

Ранее Дональд Трамп снова заявил, что Украина должна компенсировать США расходы на поддержку во время войны. Американский президент снова назвал сумму в 350 млрд долларов, которую якобы передал Киеву, хотя украинская сторона ранее отрицала такие подсчеты.

«Я настаивал на том, чтобы получить что-то за эти деньги, и мы получили очень большой участок земли, редкоземельные металлы и т.д. Посмотрим, во что это выльется», – сказал Трамп.

Он также заявил, что Владимир Зеленский должен стремиться к урегулированию войны, и предупредил о негативных последствиях, если этого не произойдет.

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«Мы предоставили Украине много помощи. Но мы получили абсолютно ничего, кроме горя, смертей и огромных финансовых потерь», — заявил президент США.

Виткофф везет в Россию предложения после переговоров с Зеленским

Между тем спецпосланник США Стив Виткофф после переговоров с Зеленским в Норвегии должен обсудить с российской стороной дальнейшие шаги по возможному завершению войны.

По данным Politico, среди рассматриваемых идей — прямые переговоры с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. Их целью может стать попытка договориться о прекращении огня. В случае проведения это была бы первая встреча трех лидеров такого уровня с самого начала полномасштабного вторжения.

В то же время The New York Times писало, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Владимира Зеленского, пытаясь убедить его согласиться на договоренность, которая в значительной степени отвечала бы российским условиям. Параллельно Вашингтон движется к более широкой нормализации отношений с Москвой и экономическим договоренностям.

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