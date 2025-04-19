Чем обернется выход США из переговоров по Украине: мнение Огрызко

Владимир Огрызко / © УНИАН

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США, очевидно, готовят позицию отступления в переговорах по войне в Украине.

Такое мнение в интервью изданию «Обозреватель» высказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

«Это такая тактика последнего ухода, когда с одной стороны Трамп требует от России до конца этой недели, то есть до Пасхи, дать какой-то ответ о прекращении огня. И он этого ответа ожидает. Но после таких заявлений Рубио очевидно, что они для себя уже готовят позицию отступления, когда скажут о том, что мы пытались, хотели, но эти страны не хотят мира, а хотят воевать», — сказал Огрызко.

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По его мнению, это плохо для нас, потому что значит, что нынешняя администрация не хочет наказать Россию ни за какие преступления.

«Она не желает видеть реалии и не хочет понимать, кто является первопричиной этой войны, подыгрывая устами Уиткоффа потому, что сегодня делает Кремль. Конечно, Путин от этого, безусловно, обрадуется. Но думаю, что это будет преждевременная радость, ведь такая политика Штатов еще больше объединит Европу и Украину и не только их, кстати», — добавил он.

Напомним, госсекретарь Марко Рубио накануне сказал, что США готовы продолжать мирные переговоры еще несколько дней, а затем пойдут дальше и сфокусируются на других проблемах.