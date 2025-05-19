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Чем опасна личная встреча Зеленского и Путина: Зеркаль ответила
Дипломатка Зеркаль не считает, что личная встреча между Зеленским и Путиным является хорошей идеей.
Личная встреча между Владимиром Зеленским и диктатором Путиным может не принести ожидаемого результата.
Об этом заявила экс-замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в интервью «Радио Свобода».
Дипломатку спросили, выгодно ли сейчас Украине, чтобы президент Зеленский встретился один на один с Путиным.
Зеркаль ответила, что встречи один на один вообще проблемные как таковые.
«Потому что мы с вами все люди и очень тяжело держать холодный разум. Особенно, когда перед тобой сидит человек, нанесший твоей стране, твоим людям столько вреда и столько горя. Поэтому такие встречи один на один, с точки зрения ведения переговоров, они не логичны, потому что всегда, когда есть такое неприятие друг друга, нужен медиатор, который сможет быть переводчиком, и который сможет, не включая эмоции, делать какие-то предложения. Именно поэтому обычно есть медиаторы, устраняющие споры между сторонами», — объяснила дипломат.
Зеркаль считает, что пока Зеленскому и Путину лицом к лицу лучше не встречаться.
«Это как в браке, когда партнеры уже ненавидят друг друга. В принципе, они могут встречаться друг с другом, но результат этой встречи он понятен еще до того, как встреча началась. Люди не слышат друг друга, когда у них есть внутренний конфликт. И добиться какого-либо результата на таких встречах, это невероятно. Потому что полностью отключить эмоции не может никто», — пояснила депутат.
Ранее Лана Зеркаль назвала наиболее вероятный сценарий, чем закончится война.