Чем отличаются НАБУ, САП, ГБР и ВАКС: кто за что отвечает

ТСН.ua разобрался в тонкостях антикоррупционной системы Украины и объясняет, кто и за что отвечает. / © ТСН

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В новостных лентах ежедневно появляются сообщения об обысках, задержаниях и подозрениях от НАБУ, САП, ВАКС или ГБР. Из-за большого количества аббревиатур у читателей часто возникает путаница: кажется, что все эти органы делают одно и то же.

На самом деле между ними существует четкое распределение ролей, а сами органы имеют разные зоны ответственности. Какая между ними разница, выяснял ТСН. ua.

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Антикоррупционный треугольник: НАБУ — САП — ВАКС

НАБУ, САП и ВАКС образуют единую антикоррупционную цепочку. Они работают в связке, но выполняют принципиально разные функции, чтобы обеспечить сдерживание и противовесы.

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НАБУ

НАБУ было создано в 2015 году по требованию западных партнеров для более эффективной борьбы с коррупцией.

Национальное антикоррупционное бюро — это орган досудебного расследования. На него возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, отнесенных к его подследственности. Это 14 статей Уголовного кодекса.

Но есть главное условие — НАБУ работает исключительно с топ-коррупцией. Они не расследуют взятку преподавателя в вузе или врача в больнице. Их «клиенты» — народные депутаты, министры, судьи, прокуроры, руководители государственных предприятий, предприятий ВПК, а также дела, где сумма ущерба или взятки превышает определенный законом высокий порог.

Работники НАБУ называются детективами (они совмещают функции оперативников и следователей). В октябре 2019 года Бюро получило право вести автономное от СБУ прослушивание фигурантов уголовных дел, а также упорядочено принятие на работу негласных сотрудников. Детективы могут опечатывать помещения и изымать документы.

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Также НАБУ может получать сведения об имуществе, доходах и использовании бюджетных средств, иметь доступ к государственным реестрам и информационным системам

НАБУ не может самостоятельно направить дело в суд или посадить человека за решетку. Для этого им нужны прокуроры САП и окончательное наказание коррупционеров — судьи ВАКС.

САП

САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) создана также в 2015 году. Это подразделение Офиса генерального прокурора, которое процессуально управляет делами НАБУ.

Прокуроры САП присматривают за расследованиями НАБУ и выступают за сторону обвинения в суде. САП согласовывают следственные действия, подписывают подозрения или обращаются в суд.

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Формально глава САП подчиняется непосредственно генпрокурору и по должности его заместитель, однако на законодательном уровне предусмотрены гарантии независимости САП от вероятного давления.

Если говорить на упрощенном языке, то НАБУ расследует дела, а САП направляет обвинительные акты этих дел в суд.

ВАКС

Высший антикоррупционный суд — это специализированный суд для наказания топ-коррупционеров. Он был создан в 2016 году, а заработал в сентябре 2019 года.

ВАКС состоит из Суда первой инстанции и Апелляционной палаты. Суд первой инстанции рассматривает уголовные производства и ходатайства, жалобы и заявления на рассмотрение следственными судьями. Апелляционная палата рассматривает представление об определении подсудности, апелляционные жалобы по решениям первых инстанций, жалобы на решение следственных судей.

«Мы не сомневаемся, что НАБУ, САП и ВАКС действительно работают, но системная работа также выражается и в исправлении имеющихся недостатков. Это и будет определять, превратится ли количественный рост показателей в качественный результат», — заявлял весной этого года старший юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук.

Но это далеко не все антикоррупционные органы Украины.

ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) — это следственный орган, но он не входит в антикоррупционную триаду (НАБУ-САП-ВАКС).

ГБР занимается расследованием преступлений, совершенных правоохранителями, судьями, военнослужащими, высшими государственными служащими (экс-президентами, премьерами), кроме дел специальной коррупционной юрисдикции НАБУ.

Упрощая, ГБР берет себе дела «меньшего калибра», чем НАБУ. Например, если министр или депутат берет взятку — это дело НАБУ. Если взятки берет председатель ВЛК или ТЦК — это дело ГБР. Кроме того, ГБР занимается не только коррупционными преступлениями.

НПК

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выполняет исключительно превентивные функции и не является правоохранительным органом, отличающим его от других антикоррупционных институций. Превентивные функции означают, что НАПК, например, проверяет декларации госслужащих и политиков, политические партии, получающие государственное финансирование, обеспечивает прозрачность политических процессов и т.д.

Напомним, что после освобождения от должности посла Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение от НАБУ и САП.

В САП утверждают, что Стефанишин якобы влияла на назначение главы НАПК.

Также ее подозревают в незаконном обогащении.

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