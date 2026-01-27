"Чем сложнее России, тем ближе мир": Зеленский заявил о "хороших сигналах" из Европы

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Вторник, 27 января, стал днем активной дипломатической работы. После серии разговоров с лидерами Британии, Норвегии и Австрии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе переговорного процесса и новых рычагах давления на Москву.

Об этом говорится в его вечернем обращении в страну.

Дипломатический фронт и «последняя миля»

Президент подтвердил, что украинские команды активно работают в переговорах с Америкой и с российской стороной. По его словам, речь идет о подготовке фундамента для завершения войны.

«Четкие гарантии безопасности для Украины и всей Европы, абсолютно четкие обязательства и возможности для восстановления Украины и, конечно, реальные возможности достойно закончить эту войну», — отметил приоритеты Зеленский.

Этот тезис ранее подтвердил и советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко. В эфире телемарафона он отметил, что переговорный процесс переходит на «финишную прямую».

Удар по «кошельку» Кремля

Зеленский подчеркнул, что мир напрямую зависит от экономического положения агрессора. Украина получает «хорошие сигналы» из Европы по поводу готовности партнеров активнее давить на болевые точки РФ.

«Очень важно, чтобы это было давление, в частности, на танкерный флот России — на всю инфраструктуру российского экспорта нефти. Это поможет нам всем в Европе, если российские доходы будут обрезаны еще больше», — подчеркнул президент.

Он добавил, что в России уже наблюдаются «колоссальные новые проблемы» с федеральным бюджетом и инфляцией.

«Чем для России сложнее, тем мир ближе», — резюмировал Зеленский.

Террор на фоне переговоров

Несмотря на дипломатический прогресс, Россия продолжает атаки по Украине. Президент сообщил о тяжелых последствиях ударов по Одессе, где погибли три человека, и Харькову. Также враг атаковал газовую инфраструктуру на западе Украины.

«Все понимают, что это русская война. И ответственность тоже российская, чтобы войну закончить», — напомнил украинский лидер, добавив, что инициатива по прекращению убийств сейчас полностью на стороне Москвы.

Напомним, Андрей Сибига заявил, что президент готов на прямые переговоры с Путиным, чтобы урегулировать ситуацию с территориями и Запорожской АЭС. Также министр уточнил, что участие Лаврова в процессе пока не предусмотрено, а ключевые договоренности поддерживают США и ЕС.