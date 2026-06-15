Чем Украина сбивала баллистику во время атаки РФ: Зеленский раскрыл тайну

Владимир Зеленский в Киево-Печерской лавре после атаки 15 апреля / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время ночной российской атаки 15 июня были использованы недавно полученные ракеты к системам Patriot. Они эффективно сработали против вражеской баллистики.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами на территории Киево-Печерской Лавры.

По словам Зеленского, в Украину недавно поступил пакет ракет для систем ПВО Patriot.

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«Был у нас пакет ракет Patriot. Недавно он был доставлен в Украину. Слава Богу, был этот пакет. Сейчас уже после того, как мы использовали ракеты, можно говорить об этом», — сказал президент.

«Было достаточно сбивать баллистики, но не все дроны были сбиты», — добавил он.

Массированная атака РФ на Украину 15 июня — что известно

Напомним, в ночь на 15 июня Россия устроила массированную атаку по Украине, применив 681 средство нападения. Силы ПВО сбили 50 ракет и 582 беспилотника. Несмотря на эффективную работу, есть значительные разрушения, погибшие и раненые. В Киеве враг повредил объекты почти во всех районах: в частности, зафиксировано попадание в Киево-Печерскую лавру (пожар на крыше Успенского собора), киностудию им. Довженко, «Мистецький арсенал», здание Высшего антикоррупционного суда, терминал «Нової пошти».

Харьков пережил комбинированный удар: во время повторного обстрела места работы спасателей погибли пять работников ГСЧС, еще пятеро ранены. Повреждена инфраструктура, в том числе Дом органной музыки.

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В Сумах дроны попали в многоэтажку и нежилое здание, трое травмированных.

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