Чем выборы в США-2024 похожи на выборы в Украине 2019: Портников привел интересную аналогию

Журналист отметил, что заявления Дональда Трампа сейчас напоминают слова Владимира Зеленского в 2019 году.

Происходящее на предвыборной кампании президентских выборов в США украинцы уже видели на предвыборной кампании 2019 года в нашем государстве.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в эфире "Эспрессо".

Журналист отметил, что заявления Дональда Трампа сейчас напоминают слова Владимира Зеленского в 2019 году, который тоже считал, что способен закончить войну тогда еще только на Донбассе.

"Это все очень напоминает выборы в Украине в 2019 году. У нас тоже была эта партия войны и партия мира. В частности, Владимира Зеленского на президентских выборах граждане считали партией мира, а партию войну они связывали с Петром Порошенко. Все считали, что если Владимира Зеленского изберут президентом Украины, так что война закончится.

Кстати, сам будущий президент Украины говорил об окончании российско-украинской войны примерно тоже самое, что говорит Дональд Трамп. Он говорит, что встретится с Путиным, посмотрит ему в глаза и закончит войну. Бывает так, что собственная тень тебя настигает. По большому счету, то, что мы сейчас видели на предвыборной кампании президентских выборов в США, мы уже видели на предвыборной кампании 2019 года в Украине. Трамп выступает с подобными тезисами, а украинцам они почему-то не нравятся", – отметил журналист.

Портников считает, что война в Украине для простых американцев – это война в далекой стране, которая точно не должна быть центром политики США.

Напомним, что Дональд Трамп, скорее всего, станет 47-м президентом США. Согласно сообщениям американских СМИ, он получил 279 голосов избирателей, из 270 необходимых для победы в Белом доме во второй раз.

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