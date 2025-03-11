Чем закончился первый раунд переговоров США и Украины в Джидде: подробности

Президент Владимир Зеленский, который накануне встречался с принцем Саудовской Аравии, не участвует в переговорах.

11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, проходит встреча делегаций Украины и США, на которой обсуждают рамки возможных мирных переговоров по завершению войны РФ против Украины. Кроме того, ожидается, что стороны могут финализировать или подписать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.

По информации источников, первый раунд переговоров был посвящен обсуждению режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во второй части встречи стороны перешли к обсуждению гарантий безопасности.

Украину на переговорах представляют:

руководитель ОП Андрей Ермак;

глава МИД Андрей Сибига;

министр обороны Рустем Умеров;

заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Также в команде советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

Переговоры проходят на фоне приостановки военной помощи США Украине. Госсекретарь Марко Рубио предположил, что помощь может быть возобновлена, если встреча в Джидде пройдет успешно.

Напомним, по мнению политолога, ожидать достижения конкретики в переговорах между США и Украиной не стоит. Дело в том, что американцы должны теперь передать украинскую позицию россиянам.

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