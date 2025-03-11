Чем закончился первый раунд переговоров США и Украины в Джидде: подробности

Президент Владимир Зеленский, который накануне встречался с принцем Саудовской Аравии, не участвует в переговорах.
11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, проходит встреча делегаций Украины и США, на которой обсуждают рамки возможных мирных переговоров по завершению войны РФ против Украины. Кроме того, ожидается, что стороны могут финализировать или подписать соглашение о полезных ископаемых.
Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники.
По информации источников, первый раунд переговоров был посвящен обсуждению режима тишины на море и в небе, а также соглашению о редкоземельных ископаемых. Во второй части встречи стороны перешли к обсуждению гарантий безопасности.
Украину на переговорах представляют:
- руководитель ОП Андрей Ермак;
- глава МИД Андрей Сибига;
- министр обороны Рустем Умеров;
- заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Также в команде советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
Переговоры проходят на фоне приостановки военной помощи США Украине. Госсекретарь Марко Рубио предположил, что помощь может быть возобновлена, если встреча в Джидде пройдет успешно.
Напомним, по мнению политолога, ожидать достижения конкретики в переговорах между США и Украиной не стоит. Дело в том, что американцы должны теперь передать украинскую позицию россиянам.
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