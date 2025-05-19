Чем закончится война: дипломат указала на наиболее вероятный сценарий

Лана Заркаль

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Наиболее вероятный сценарий окончания войны — прекращение огня и контроль за этим перемирием.

Об этом сказала украинская дипломат, чрезвычайный и полномочный посол, член Координационного Совета Ukraine Facility Platform Лана Заркаль в интервью " Радио Свобода “.

«Самый вероятный сценарий — это действительно прекращение огня. Я не верю в возможность договориться о постоянном мире с существующим в России режимом. Но я верю в то, что можно договориться о прекращении огня и контроле за этим прекращением», — считает Зеркаль.

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Контролировать соблюдение режима прекращения огня, по мнению Зеркаль, будет сама Украина с помощью партнеров.

«В условиях существования электронных средств — это уже не так трудно, как было в 2014 году», — добавила дипломат.

Она отметила, что опыт Кореи на этом фоне является решающим. При этом полностью исключает сценарий капитуляции Украины.

Зеркаль сказала, что сценарий капитуляции Украины исключает полностью.

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«В этом никто не заинтересован, кроме Путина», — добавила Зеркаль.

По ее мнению, не заинтересован в капитуляции Украины и американский президент Доанльд Трамп.

«Он будет не заинтересован в том, чтобы иметь такое поражение, как у Байдена (Джо Байдена — 46-го президента США — ред.) с выходом из Афганистана. Несмотря на всю его специфику, он не захочет, чтобы на нем было такое пятно.

Напомним, встречи 15-16 мая в Турции делегаций Украины, США и РФ продемонстрировали миру готовность украинской стороны приближать мир и, соответственно, необходимость давления на Россию ради прекращения войны, заявил президент Зеленский.

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