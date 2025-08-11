Чем закончится встреча Трампа и Путина: эксперт назвал единственный возможный сценарий

Дональд Трамп и Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Переговоры президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Аляске не принесут результатов в плане мира в Украине.

Такое мнение глава правления Украинского кризисного медиацентра, экс-посол страны в США Валерий Чалый высказал в эфире «Украинского Радио».

По мнению экс-посла, встреча Трампа и Путина закончится какими-то двусторонними интересами обоих.

Реклама

«Переговорный процесс не готов. Американцы выскочили вперед, европейцы четко сказали свою позицию в нашу поддержку, и я думаю, что все это закончится только двусторонними интересами, даже какими-то личными, Путина и Трампа», — сказал дипломат.

«Сейчас мы услышим много слов, но у нас есть своя переговорная позиция, поддержанная европейцами, и планы не изменились. До встречи руководителей США и Китая, который может повлиять на Россию, ничего не произойдет. Итак, надо укреплять позицию Украины», — подчеркнул Чалый, объяснив, что имеет в виду дальнобойные удары по целям в России.

По его словам, президент США надеется на то, что российский диктатор сделает ему «подарок» в виде временного прекращения огня. Таким образом Трамп сможет заявить о достижении целей в Украине и «выйти из игры».

«Но мы понимаем, что это решение ничего не дает в плане приближения мира, о мире не говорится, и я ожидаю, что сценарий будет один – эта встреча ни к чему не приведет, кроме очевидной легализации военного преступника«, — подчеркнул Чалый.

Реклама

Он обратил внимание, что Путин впервые с 2015 года побывает на американской территории, а сейчас Трамп создает для него условия для выхода из изоляции. В составе российской делегации будут также другие подсанкционные лица, для которых встреча в Аляске будет шансом избавиться от личных санкций и разблокировать свое имущество со счетами в США.

«Больших результатов, чем достижение Трампом своих личных целей, о которых мы даже не знаем, я не ожидаю. Ходят лишь какие-то разговоры о мотивах Трампа искать эту двустороннюю встречу с Путиным тет-а-тет. Других вариантов перехода этого разговора в саммит по обсуждению вопросов мира я сейчас не вижу. Это не о справедливом и честном мире, а совсем о другом», — убежден экс-посол Украины в США.

По его оценкам, пока что российские дипломаты «переигрывают» команду американского лидера.

«Лично Дональд Трамп ни одной встречи с Путиным не выиграл… Для нас это будет очевидно, все увидят проигрыш Трампа. Но признает ли он, что это будет его проигрыш, не знаю. Посмотрим», — сказал Чалый.

Реклама

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина в Аляске?

Напомним, встреча Трампа с Путиным в Аляске запланирована на 15 августа.

Европейские партнеры Украины и США настаивают на том, чтобы на встрече, где будет обсуждаться война и мир, присутствовали и представители Киева, в частности президент Владимир Зеленский. Однако, по данным Reuters, Зеленского на эту встречу не пригласят.

Как заявил сенатор Линдси Грэм, во время встречи в Аляске президенты США и России будут обсуждать «обмен территориями» между Киевом и Москвой.

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте заявил, что «окончательного соглашения» о прекращении войны в Украине по результатам встречи Трампа с Путиным еще не будет.

Реклама

По оценкам аналитиков Института изучения войны, РФ пытается использовать предстоящую встречу на Аляске, чтобы разделить США и Европу. Кремль не откажется от первоначальных целей, а любые мирные соглашения будет нарушать, чтобы обвинить Украину.