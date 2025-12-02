Чем завершатся переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану: в ISW сделали прогноз

Стив Уиткофф и Владимир Путин / © Associated Press

Институт изучения войны считает, что российский диктатор Владимир Путин отвергнет условия мирного плана по Украине во время встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Американские аналитики обращают внимание, что 1 декабря во Флориде продолжились переговоры Стива Виткоффа и секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча спецпредставителя США с Владимиром Путиным состоится в Москве 2 декабря во второй половине дня, а видеоотчет о ее начале будет обнародован на официальных ресурсах. Однако, будет ли опубликован отчет о ее результатах, неизвестно.

«Кремль устанавливает условия, чтобы воздержаться от публичного обсуждения результатов встречи США и России 2 декабря, возможно, с целью затуманить вероятный отказ России от мирного предложения США и Украины», — считают в ISW.

Там также напомнили, что российские чиновники и военные блоггеры последовательно исключают мирный план из 28 пунктов и его последующие версии с момента его первой публикации в середине ноября 2025 года, но постоянно напоминают о неафишированных договоренностях якобы достигнутых во время встречи Путина и президента США 5 августа Дональда Трам.

«Кремль использует отсутствие ясности по поводу саммита на Аляске, чтобы скрыть то, что именно Россия, а не Украина, препятствует переговорному процессу, настаивая на своих первоначальных военных требованиях», — убеждены аналитики.

Они предполагают, что Москва, вероятно, попытается повторить этот подход во время предстоящей встречи США и России 2 декабря и устанавливает условия, чтобы скрыть детали переговоров от общественности, вероятно потому, что Кремль отклонит условия плана.

«Кремль стремится избежать того, чтобы Россия была представлена как препятствие для окончания войны в Украине, если Москва отклонит мирное соглашение, на которое согласилась Украина. Ранее РФ отклонила несколько предложенных США перемирий, на которые согласилась Украина», — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах в США была конструктивной, но обнаружила «непростые вещи, по которым еще предстоит поработать».