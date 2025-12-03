Через 4 года война вернется: Ющенко объяснил, почему Россию «миром не остановить»

Виктор Ющенко / © ТСН

Российских окупантов никогда нельзя остановить миром, потому что, даже если его заключить, война снова начнется через 4-5 лет.

Такое мнение высказал третий президент Украины Виктор Ющенко, передают «Новости. Live».

«Мы сейчас ищем ключи, как нам победить. Так что для этого нужно? Редкоземельные металлы, запасы ураны, залежи золота? Что нужно? Всего-навсего — дух, национальный дух», — считает Ющенко.

По его мнению, если этим духом будут владеть десятки миллионов украинцев, мы никогда не проигрываем эту войну.

«Никогда. Мы всегда выигрываем ее, потому что мы обладаем тем духом, которого у к*****в (россиян — Ред.) нет. Они идут, как батраки. А мы понимаем, за что мы боремся. А во-вторых, извините, мир вам предлагают, не мир ли вам предлагают: имейте в виду, у вас один способ только снять эту проблему, российскую войну, с повестки дня — выиграть», — убежден Ющенко.

Он предупредил, что Россия может снова начать войну против Украины через 4-5 лет, если не победить врага сегодня.

«Все остальное это грязь, которая через четыре-пять лет передается как проблема нашим детям, нашим внукам. Потому что никогда к****а (россиянина — Ред.) не остановить миром», — подытожил третий президент.

Ранее Виктор Ющенко разнес мирный план и призвал США быть ответственными.