"Через неделю или две – нет, это будет не так происходить": Подоляк назвал предпосылки для встречи Зеленского с Путиным

"Через неделю или две – нет, это будет не так происходить": Подоляк назвал предпосылки для встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины пойдет на переговоры, когда будет иметь четкие позиции для этого.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед личными переговорами президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина Украина должна одержать несколько громких побед.

Об этом советник главы ОП сказал в прямом эфире совместного информационного марафона UA разом на украинских телеканалах.

По мнению Подоляка, это поможет Кремлю избавиться от имперских иллюзий, а Украине – диктовать свои требования.

"Украина строит сегодня график того, как живет мир. Если бы просто говорить, что через неделю мы встретимся на уровне президентов, или через две недели. Нет, это будет не так происходить. Будет происходить следующим образом. Украина готова к большим битвам. Украина должна победить в этих битвах", – заявил советник главы президентского офиса.

Он добавил, что после побед Украина получит более существенную переговорную позицию и будет диктовать свои требования. Прежде всего, важно, чтобы Россия наконец-то лишилась своих имперских иллюзий.

"Я хочу, чтобы вы все поняли – Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Мы будем делать все, чтобы получить определенные очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций РФ. И президент пойдет на переговоры, когда будет иметь абсолютно четкие позиции для этого", – добавил Подоляк.

Напомним, ранее советник главы ОП рассказал, что представители Россия во время мирных переговоров с украинской стороной продолжают высказывать свои абсурдные пропагандистские убеждения о "нацистах" в Украине и "постановке" в Буче, где на самом деле оккупанты замучили и жестоко убили немало мирных людей.

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